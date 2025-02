Sanremo 2025, ascolti tv: prima serata per 12,6 milioni (65,3% share)

Il Festival di Sanremo 2025, primo della nuova era di Carlo Conti, ha debuttato con un ottimo risultato in termini di ascolti televisivi. Sono stati 12 milioni 600mila (65.3% di share) i telespettatori rilevati dalla total audience per la prima serata che ha visto sul palcoscenico tutti i cantanti e ha ospitato il video messaggio di Papa Francesco e il monologo di Jovanotti.

La total audience misura non solo le visualizzazione attraverso televisione, ma anche pc, tablet e smartphone collegati in diretta con il teatro Ariston. L'edizione del 2024 aveva fatto registrare nella sua prima serata una media di 10,6 milioni di telespettatori per il 65,1% di share, dunque un dato inferiore anche se va calibrato rispetto ai diversi metodi di rilevazione.

Prendendo in considerazione l'Auditel tradizionale, il segmento Sanremo Start è stato seguito da 13.029.000 telespettatori (share 51,68%), numero che salito a 15.713.000 (63,61%) nella prima parte per poi calare a. 7.999.000 (68,70%) nella seconda con un ascolto medio di 11.852.000 (share 66,2%). Amadeus nella sua ultima stagione da conduttore era partito con 12.967.000 (51,11%) nel segmento Start e poi si era posizionato a 15.075.000 (64,34%) nella prima parte e 6.527.000 (66,84%) nella seconda con una media complessiva di 10,6 milioni.