mercoledì 29 ottobre 2025

L’ombra di Abdul Haq al-Turkistani: il volto della jihad uigura che sfida Pechino

Stefano Piazza
Nel labirinto delle guerre dimenticate dell’Asia centrale si muove una figura che da oltre vent’anni rappresenta l’incubo di Pechino: Abdul Haq al-Turkistani, nato nel Xinjiang intorno al 1971 con il nome di Memet Amin Tokhti, oggi considerato il capo indiscusso del Partito Islamico del Turkestan (TIP). Dietro la sua parabola si nasconde la storia di un movimento che ha trasformato la rivendicazione di autonomia della minoranza uigura in una causa jihadista di respiro globale, intrecciata con le reti di al-Qaida e con i fronti di guerra mediorientali.

