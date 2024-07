Le Regine del Crimine | «Pupetta» Assunta Maresca, la prima donna camorrista

Nota come reginetta di bellezza, attrice e personaggio mediatico, era famosa soprattutto per essere stata la prima donna camorrista. Aveva osato sfidare il boss Raffaele Cutolo e la sua potente Nuova Camorra Organizzata (NCO), un’organizzazione criminale attiva in Campania e altrove negli anni settanta e ottanta. Amata o odiata, temuta o rispettata, Pupetta Maresca era considerata una sorta di "leggenda nera”.