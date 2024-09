Le Regine del Crimine | Tamara Samsonova, "La Nonna Squartatrice"

La Samsonova, come un predatore in agguato, selezionava le sue prede tra gli anziani, le persone più fragili, a cui tendeva una mano ospitale per poi infliggere il colpo mortale. Un colpo che non lasciava scampo, seguito da un rituale macabro: lo smembramento chirurgico dei corpi, sparsi in giro per la città, come frammenti di un mosaico infernale. Ad oggi, le autorità ritengono che le vittime accertate siano almeno 11, ma il numero potrebbe essere molto più alto. Alcuni dettagli inquietanti suggeriscono che Samsonova potrebbe aver consumato parti dei corpi, evocando immagini orribili che rimandano a figure come Hannibal Lecter.