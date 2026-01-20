Il cuore che non si è arreso: il caso di Palermo e la frontiera dell’ECMO

All’ospedale Civico di Palermo una ragazza di 19 anni viene salvata dopo un arresto cardiaco grazie a un massaggio prolungato per quasi due ore, e all’intervento decisivo dell’ECMO. Un caso che ha colpito fortemente l’opinione pubblica e che apre una finestra su ciò che oggi la medicina d’emergenza può fare quando il tempo sembra scaduto. In questo episodio raccontiamo cosa è successo, perché la continuità delle manovre di rianimazione è stata cruciale e che ruolo ha l’ECMO, una tecnologia ancora poco conosciuta ma capace di fare la differenza tra la vita e la morte.

Ne parliamo con il dottor Vincenzo Mazzarese, direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ARNAS Civico di Palermo.