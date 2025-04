William e Kate, 14 anni di matrimonio: i dietro le quinte mai svelati e un viaggio a sorpresa

Il 29 aprile 2011, l’Abbazia di Westminster fu teatro di uno dei matrimoni più iconici della storia moderna: quello tra il principe William e Kate Middleton. Circa un miliardo di persone in tutto il mondo assistette alla cerimonia che univa l’erede al trono britannico e la sua fidanzata, conosciuta all’università di St Andrews. Ma se il rito fu tradizionale e regale, i festeggiamenti riservati svelarono un lato intimo e gioioso della coppia.

Dopo la cerimonia, la coppia celebrò le nozze con due ricevimenti. Il primo, a Buckingham Palace, fu offerto dalla regina Elisabetta e accolse 600 ospiti. Il secondo, più intimo, fu organizzato dal principe Carlo per 300 amici e familiari stretti. Quella sera Kate sostituì l’abito in pizzo con un raffinato vestito in seta firmato Sarah Burton per Alexander McQueen, abbinato a un bolero. William indossò uno smoking classico.

A rendere l’atmosfera magica contribuirono le centinaia di candele richieste da Kate per illuminare la sala da pranzo. Ogni tavolo portava il nome di un luogo simbolico per la coppia – come St Andrews e Lewa Downs – ed era decorato con stoviglie in oro massiccio dell’epoca di Giorgio III. Il menu, firmato dallo chef Anton Mosimann, prevedeva granchio, agnello biologico di Highgrove e dessert raffinati.

I discorsi furono indimenticabili. Il principe Harry, in veste di maestro di cerimonia, alternò battute esilaranti – anche sulla calvizie del fratello – a parole commoventi sull’amore tra William e Kate. William definì Kate la sua “roccia”, aggiungendo che sua madre, la principessa Diana, “l’avrebbe amata immensamente”. Michael Middleton, padre della sposa, ricordò con umorismo il giorno in cui trovò un elicottero Chinook nel giardino di casa: “A quel punto ho capito che le cose si stavano facendo serie!”

Dopo la cena, gli ospiti furono accompagnati nella sala del trono, trasformata in discoteca da Pippa Middleton: stroboscopi, cocktail bar, pista da ballo e candele profumate. Ellie Goulding cantò “Starry Eyed” per il primo ballo e una cover emozionante di “Your Song”. I festeggiamenti proseguirono fino alle 2:30, con uno spettacolo pirotecnico visibile ben oltre le mura di Buckingham Palace. William e Kate si ritirarono a bordo di una Fiat 500 decappottabile, diretti alla Belgian Suite. Harry, invece, chiuse la serata esclamando: “Ora si fa festa sul serio!”

William e Kate, oggi 14 anni di matrimonio

Oggi, a distanza di 14 anni, William e Kate celebrano il loro anniversario in modo decisamente più intimo, ma altrettanto significativo: con un ritorno romantico sull’isola di Mull, in Scozia. Il viaggio non è solo personale, ma anche ufficiale. I principi di Galles, oggi conosciuti anche come il Duca e la Duchessa di Rothesay – e affettuosamente, Lord e Lady delle Isole – si trovano nelle Ebridi Interne per una visita di due giorni volta a valorizzare le comunità rurali e il turismo locale.

Ma Mull non è un luogo qualunque. È qui che, nel 2005, dopo gli esami all’università, i due trascorsero alcuni giorni con amici, affittando una casa vacanze a Tobermory. Tra pinte al pub, spesa alla Co-op, barbecue con i vicini e persino una partita a bombe d’acqua, William e Kate vissero momenti di semplice felicità, lontano dal protocollo. All’epoca furono visti anche sulla nave da Oban, con William “molto loquace” e senza alcun tentativo di nascondersi. Una testimone ha raccontato: “Erano solo due giovani normali che si godevano una pausa.”

In un curioso aneddoto, durante quella vacanza si ritrovarono in fila alla cassa con la principessa Anna, anch’essa in visita sull’isola. “Due reali alla Co-op nello stesso momento… incredibile!”, ha raccontato un abitante locale.

Questa settimana, William e Kate sono tornati sull’isola da reali affermati, ma con lo stesso spirito. Visiteranno Tobermory, un centro comunitario, un mercato artigianale e una fattoria locale impegnata nell’agricoltura sostenibile. Trascorreranno anche la notte in una casa affittata, come omaggio simbolico al turismo locale, colonna portante dell’economia isolana.

Una fonte di Palazzo ha spiegato: “Per il Duca e la Duchessa, questa visita è un modo per celebrare il potere delle comunità locali, immerse nella natura e basate su legami forti. È un esempio di come uno stile di vita semplice possa migliorare il benessere personale e collettivo.”