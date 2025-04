Carlo III, il discorso del re in Parlamento diventa uno show

Secondo giorno in Italia per re Carlo III e la regina Camilla: ecco tutti gli appuntamenti della giornata. In attesa della cena di Stato di questa sera al Quirinale, il re ha incontrato la premier Giorgia Meloni, partecipato a diversi eventi culturali e tenuto uno storico discorso in Parlamento

La seconda giornata della visita ufficiale di re Carlo III e della regina Camilla in Italia si è aperta a Villa Doria Pamphilj, dove il sovrano è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella suggestiva cornice del Casino del Bel Respiro, dopo la cerimonia con il picchetto d’onore a cavallo del reggimento dei Lancieri di Montebello, il re è giunto a bordo della sua Bentley State Limousine color amaranto. Accanto a Meloni, Carlo ha passato in rassegna la Guardia d’Onore prima di fermarsi per una stretta di mano davanti ai fotografi.

All’incontro erano presenti anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani e il suo omologo britannico David Lammy. Il re, grande appassionato di giardini, si è soffermato con ammirazione davanti al Giardino Segreto della villa, osservando il disegno delle siepi sempreverdi ispirate ai simboli araldici dei Pamphilj, con la fontana di Venere al centro. Sul bavero della giacca, ha sfoggiato la spilla di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana decorato di Gran Cordone, la più alta onorificenza della Repubblica.

Al Mattatoio con Mattarella

La giornata è proseguita all’ex Mattatoio di Roma, dove re Carlo è stato accompagnato dal presidente Sergio Mattarella. Qui, il sovrano ha incontrato gli studenti dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico e ha assistito a una rappresentazione del primo atto dell’Otello di Shakespeare in italiano, sottolineando la forte influenza del drammaturgo inglese sulla cultura italiana.

Presenti all’evento anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha illustrato al re il progetto di rigenerazione urbana dell’area, il ministro dell’Università Anna Maria Bernini, il presidente di PalaExpo Marco Delogu e il presidente dell’Accademia, insieme agli attori Margherita Buy e Luca Zingaretti, ex allievi della scuola. Insieme a Mattarella, re Carlo ha poi seguito i lavori della tavola rotonda “Clean Power for Growth”, co-ospitata dai ministri degli Esteri Lammy e Tajani, dedicata alla transizione energetica.

La regina Camilla tra bambini e libri alla scuola Manzoni

Nel frattempo, la regina Camilla ha visitato l’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Roma, dove è stata accolta con entusiasmo tra bambini sorridenti e bandierine del Regno Unito. Indossando un vestito a pois bianchi su sfondo nero, la regina ha seguito una lezione di inglese in aula, prima di recarsi nella Sala delle Assemblee per premiare gli studenti vincitori del concorso letterario del British Council, in occasione dell’80° anniversario dell’organizzazione.

Camilla ha poi donato una selezione di libri alla scuola e ha partecipato ai festeggiamenti con una torta di compleanno e il tradizionale “Tanti auguri” cantato in doppia lingua. Prima di lasciare l’istituto, ha ricevuto dai bambini alcuni biglietti d’auguri per l’anniversario di matrimonio con re Carlo e una pizza Margherita, esclamando divertita: «Che bella, me la mangerei».

Il discorso del re al Parlamento

Dall’ex Mattatoio, re Carlo si è poi spostato a Montecitorio, dove è stato accolto dal presidente della Camera Lorenzo Fontana e dal presidente del Senato Ignazio La Russa. Davanti alle Camere riunite, il sovrano ha tenuto un discorso storico: è il primo monarca britannico a parlare al Parlamento italiano, e solo il quarto leader straniero dopo Papa Giovanni Paolo II e i re di Spagna Juan Carlos e Felipe VI.

Carlo ha iniziato in italiano, scusandosi con eleganza: «Spero di non rovinare l’idioma di Dante». Ha poi reso omaggio alla Resistenza e alla memoria di Giovanni Falcone, ricordando che la regina Elisabetta trascorse il suo compleanno a Tivoli e visitò Capaci dopo l’attentato al magistrato.

«L’Italia sarà sempre nel mio cuore, come fu per la mia adorata madre», ha dichiarato con forza, ricevendo una standing ovation, anche se inizialmente interrotta da un malinteso sulla conclusione del discorso.

Ha poi sottolineato la collaborazione tra Regno Unito e Italia in ambito Nato e nella difesa dei valori democratici: «I nostri Paesi sono stati tutti e due al fianco dell’Ucraina nel momento del bisogno». Sul fronte ambientale, ha lodato l’impegno comune: «È profondamente incoraggiante vedere Italia e Regno Unito lavorare insieme per contrastare la perdita di biodiversità e ridurre le emissioni».

In chiusura, ha citato Dante con ispirazione: «Qualunque siano le sfide e le incertezze che affrontiamo come nazioni, nel nostro continente e oltre, possiamo superarle insieme. Lo faremo insieme. E quando lo avremo fatto, potremo dire con il sommo poeta: ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’».

La dolce pausa fuori programma

Terminato il discorso, re Carlo e la regina Camilla si sono concessi un simpatico fuori programma. Dopo aver salutato i presidenti di Senato e Camera, hanno passeggiato a piedi fino alla storica gelateria Giolitti, nei pressi di Montecitorio. Per ragioni di sicurezza non sono entrati nel locale, ma hanno gustato una coppetta di gelato al caramello, servita all’esterno. Un momento di leggerezza, tra sorrisi, saluti ai passanti e ringraziamenti allo staff della gelateria, prima di risalire sulla Bentley e proseguire con gli impegni della giornata.