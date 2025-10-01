Perché Kate Middleton indossa sempre total look borgogna: il significato nascosto

Il borgogna è da sempre associato a valori come ambizione, ricchezza, raffinatezza e potere. Non sorprende quindi che il colore sia entrato a far parte della palette preferita della Principessa del Galles. Come sottolineano gli esperti di psicologia del colore, questa sfumatura riesce a coniugare autorità ed eleganza senza risultare mai eccessiva, riflettendo la capacità di Kate di sapere quando assumere il centro della scena e quando invece adottare un profilo più discreto.

La tradizione del monocromo nella Royal Family

Una delle tecniche stilistiche più amate da Kate è il dressing monocromatico, una strategia che fu già marchio distintivo della regina Elisabetta II. Coordinando cappotti, cappelli, scarpe e accessori nello stesso tono, Kate eleva questa pratica a un’arte, con un risultato armonioso e potente che rafforza la sua immagine pubblica.

Il total burgundy come cifra personale

Negli ultimi anni, la Principessa ha scelto il borgogna in occasioni di grande visibilità: dal soprabito Emilia Wickstead indossato a Windsor nel 2025 al coat Alexander McQueen sfoggiato per accogliere l’Emiro del Qatar nel 2024, fino al tailleur Roland Mouret, portato più volte tra il 2022 e il 2024. In ogni declinazione, il borgogna si è dimostrato versatile, capace di adattarsi sia a contesti solenni sia a impegni istituzionali più moderni.