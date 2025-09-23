Kate Middleton, il ritorno in rosa a Southport

Kate Middleton è tornata in pubblico accanto a William con un look che ha fatto parlare: completo grigio e camicetta rosa cipria, sobria ed elegantissima. La Principessa del Galles ha emozionato i bambini della scuola frequentata da una delle vittime della strage di Southport, fermandosi a parlare con loro e regalando sorrisi. Un ritorno ufficiale che segna la sua rinascita pubblica, tra glamour e commozione.

