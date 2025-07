Il «Caring Dress» di Lady Diana venduto all’asta per 520.000 dollari: la storia dell’abito che faceva bene a chi soffriva

Il significato e il valore simbolico del celebre «Caring Dress» di Lady Diana, venduto all’asta per oltre mezzo milione di dollari durante la più grande vendita di capi della principessa.

L’abito «Caring Dress» di Lady Diana è stato venduto per la cifra eccezionale di 520.000 dollari durante l’asta Princess Diana’s Style & A Royal Collection a Beverly Hills, la più grande vendita mai realizzata di oggetti personali e capi della Principessa.

(Getty Images)

La storia e il significato dell’abito

Creato dalla maison britannica Bellville Sassoon, il «Caring Dress» — così ribattezzato dalla stessa Principessa — è un abito da giorno in seta blu con stampa floreale turchese, gialla e rossa. Diana lo indossava spesso durante le visite ospedaliere, perché i colori brillanti aiutavano a rasserenare i piccoli pazienti, creando un’atmosfera accogliente e confortante.

Anche le maniche corte, volute da Diana, erano pensate per evitare di trasmettere distanza o freddezza, favorendo invece il contatto e il calore umano con i malati, a differenza delle maniche lunghe che avrebbero potuto creare una barriera.

Un simbolo di impegno e indipendenza

Indossato pubblicamente dal 1988 al 1992, anche in visite ufficiali in Spagna e Nigeria, questo abito rappresentava l’attenzione della principessa verso gli ultimi e i più vulnerabili. Nonostante fosse ritenuto troppo “chiassoso” per il rigido protocollo di corte, Diana lo scelse con orgoglio, ribadendo il suo spirito indipendente.

L’asta e altri capi iconici

Oltre al «Caring Dress», l’asta ha visto vendite importanti per altri abiti firmati Catherine Walker e accessori come una borsa Dior donata da Bernadette Chirac. Parte dei proventi sarà devoluta alla ricerca sulla distrofia muscolare, in linea con l’impegno umanitario della Principessa.