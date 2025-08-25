Kate Middleton si è fatta bionda! Guarda il nuovo look della principessa del Galles

Basta un cambio di colore di capelli per catalizzare l’attenzione dei riflettori: Kate Middleton ha scelto un nuovo look biondo e il Regno Unito non ha potuto fare a meno di notarlo. La principessa del Galles conquista così la prima pagina di tutti i tabloid britannici, dal Sun al Daily Mail, fino al Daily Mirror.

Kate è stata fotografata a bordo della Range Rover accanto al marito William, mentre portava i tre figli a messa nella chiesa di Crathie Kirk, vicino al castello di Balmoral in Scozia. È proprio qui che i Windsor trascorrono le vacanze estive, l’unico periodo dell’anno – oltre al Natale – in cui la famiglia reale si riunisce al completo. Ed è qui che la principessa ha sfoggiato un nuovo hairstyle: capelli più chiari, luminosi e pieni di riflessi dorati.

I giornali non hanno spiegato il motivo del cambiamento, ma le immagini mostrano William al volante, Kate accanto a lui, e i figli George, 12 anni, Charlotte, 10, e Louis, 7, sul sedile posteriore, lungo il tragitto verso la funzione religiosa. Alla messa hanno partecipato anche re Carlo e la regina Camilla, insieme ai fratelli del sovrano, Anna ed Edoardo. Nelle foto, William appare concentrato, mentre Kate sfoggia un vago sorriso e un look sobrio e impeccabile, come impone il protocollo: cappotto elegante, raffinato cappello nero e dettagli minimal. Ma la vera protagonista è la chioma: lunga, ondulata, lasciata sciolta sulle spalle, che brillava al sole con riflessi biondi intensi.

Gli esperti di hairstyling confermano il trend: questa sfumatura è già tra le più richieste della stagione. Jennifer Korab, intervistata da Marie Claire, la definisce «un modo chic per alleggerire il look senza rinunciare all’eleganza. Un biondo così è sinonimo di rinascita, leggerezza e glamour». E non è certo una scelta casuale.

La principessa, 43 anni, ha recentemente affrontato cure per un cancro, la cui natura non è stata specificata dal palazzo reale. Anche re Carlo, 76 anni, sta seguendo un percorso di cura per un tumore diagnosticato nel 2024, un anno e mezzo dopo la sua salita al trono.

Assente dalla messa il principe Andrea, la «pecora nera» dei Windsor, invitato a Balmoral dal re insieme all’ex moglie Sarah Ferguson, ma residente in un cottage separato. La stampa britannica ipotizza che la sua assenza sia legata agli echi ancora vivi dello scandalo Epstein: Andrea era amico del miliardario pedofilo americano, morto suicida in carcere nel 2019, e tramite lui avrebbe avuto rapporti sessuali con la minorenne Virginia Giuffré, che lo aveva accusato di stupro prima di suicidarsi quest’anno in Australia.

Nei giorni scorsi, Ghislaine Maxwell, socia e amante di Epstein, ha negato di aver presentato Virginia a Andrea durante un interrogatorio in America, dove sta scontando 20 anni di prigione per abusi e traffici sessuali. Stamattina, però, i tabloid inglesi riportano che stanno per essere pubblicate le memorie postume di Virginia Giuffré, con nuove accuse contro il principe Andrea.