Andrea di York, in arrivo la biografia scandalo: «Drogato di sesso e volgare. Harry lo prese a pugni»

Non c’è mai pace a Buckingham Palace. Un nuovo libro scandalo si appresta a scuotere ancora una volta le fondamenta della monarchia britannica. Si tratta di Entitled: Ascesa e caduta del casato di York, firmato dal giornalista e biografo Andrew Lownie, da anni esperto delle dinamiche della Royal Family. Il volume, che uscirà a breve nel Regno Unito, ha già fatto discutere grazie alle anticipazioni pubblicate in “esclusiva mondiale” dal Daily Mail. Al centro della narrazione, il principe Andrea, fratello minore di re Carlo, figura da tempo controversa e caduta in disgrazia dopo il caso Epstein.

Le indiscrezioni nel libro

Il libro è frutto di conversazioni e interviste condotte da Lownie con oltre tremila persone, tra conoscenti, membri dello staff reale ed ex collaboratori. Un lavoro che, secondo l’autore, la famiglia reale avrebbe tentato invano di bloccare. Il risultato è una biografia non autorizzata che offre un ritratto impietoso del terzogenito della regina Elisabetta, già travolto in passato dallo scandalo del miliardario pedofilo Jeffrey Epstein.

Andrea, indicato dalla supertestimone Virginia Giuffre come uno degli uomini con cui sarebbe stata costretta ad avere rapporti sessuali da minorenne, ha sempre negato ogni accusa. Eppure, dopo essersi rifiutato di testimoniare negli Stati Uniti, ha raggiunto un accordo extragiudiziale con la Giuffre (poi morta suicida), il cui importo è rimasto riservato. Nonostante ciò, il principe ha perso ogni onorificenza reale e ruolo ufficiale.

Ora, il libro di Lownie getta ancora benzina sul fuoco, scavando nella vita privata del duca di York e dell’ex moglie Sarah Ferguson — tornata al suo fianco dopo lo scandalo Epstein — e rivelando dettagli imbarazzanti. Andrea viene descritto come «drogato di sesso, volgare e zotico», appassionato di lusso e sesso sfrenato. Secondo quanto riportato, sarebbe stato lo stesso Epstein a definirlo: «È l’unico più ossessionato di me».

Il Daily Mail non fa sconti: «Ossessionato dal sesso. Sporcaccione. Ignorante. Volgare. Incredibilmente maleducato e spocchioso».

La lite con Harry e il disprezzo dei nipoti

Ma lo scandalo non si ferma qui. Il libro rivela anche i retroscena di un rapporto più che teso con i nipoti William e Harry. I due fratelli, ormai distanti da anni, sarebbero però uniti nell’antipatia verso lo zio Andrea. Secondo le fonti raccolte da Lownie, il duca di Sussex sarebbe arrivato perfino alle mani con lo zio, colpendolo al volto durante un violento litigio.

La rissa, secondo The Telegraph, sarebbe avvenuta nel 2013 durante un incontro privato alla presenza di altri membri della famiglia reale. L’episodio avrebbe richiesto l’intervento dello staff per evitare ulteriori conseguenze. All’origine dello scontro, due motivi: «dicerie che Andrea ha messo in giro su Harry dietro alle sue spalle» e «giudizi sulla futura moglie Meghan».

Sempre stando alle fonti del libro, dopo il litigio fisico — con tanto di naso sanguinante — Harry avrebbe tagliato ogni rapporto con lo zio.

La reazione di Harry e Meghan non si è fatta attendere: un portavoce della coppia ha dichiarato ai media che «il principe Harry e il principe Andrea non hanno mai avuto una lite fisica, né il principe Andrea ha mai fatto al principe Harry i commenti che si dice abbia fatto sulla duchessa del Sussex». Inoltre, è stata inviata una lettera legale al Daily Mail per contestare «gravi inesattezze, commenti dannosi e diffamatori».

«Arrogante, viziato, solo»

Tra gli aneddoti più significativi del libro, c’è quello di marzo 2016, quando Andrea — alla guida della sua Land Rover da 80.000 sterline — trovò il cancello elettronico della Royal Lodge fuori uso. Invece di fare un giro alternativo di circa due chilometri, preferì sfondarlo con l’auto, causando danni per migliaia di sterline.

Secondo il racconto di un conoscente anonimo, il principe è «una persona sola, con pochi amici». E non brilla certo per gentilezza: dai resoconti emerge come sia abitualmente scortese con la servitù, che non chiama mai per nome, e incline a insulti e comandi urlati.

Lownie lo descrive senza mezzi termini come «arrogante e viziato», tratteggiando l’immagine di un uomo fuori dal tempo e dalla realtà, incapace di adattarsi alla caduta del suo status e sempre più isolato all’interno della monarchia.

Dopo Spare di Harry, che nel 2023 aveva già messo in crisi l’immagine della famiglia reale, Entitled promette di scatenare un nuovo terremoto a corte. Tra accuse di immoralità, faide familiari, sprechi di denaro e comportamenti sopra le righe, Andrea di York finisce ancora una volta nel mirino della stampa e dell’opinione pubblica.

Come reagirà la Royal Family? Per ora, da palazzo, tutto tace. Ma a giudicare dai contenuti del libro, si prospettano notti insonni a Buckingham Palace.