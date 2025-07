Kate Middleton regina di stile, Brigitte Macron regina di ghiaccio: è crisi all’Eliseo

In un incontro cruciale tra Regno Unito e Francia nel dopo-Brexit, la diplomazia si gioca anche sul terreno della moda: Dior per Kate, Louis Vuitton per Brigitte. Ma a far discutere è la freddezza tra la première dame e il presidente: mano rifiutata, tensione palpabile. E all’Eliseo, il gossip riparte.

Una sfida di stile, ma anche di diplomazia, quella andata in scena a Londra durante la visita ufficiale del presidente francese Emmanuel Macron e della première dame Brigitte. Si tratta del primo viaggio di un Capo di Stato europeo in Regno Unito dopo la Brexit e durante il regno di Carlo III: un’occasione simbolica che Buckingham Palace ha orchestrato con cura.

A riceverli all’aeroporto sono stati proprio William e Kate, impeccabili nei ruoli di padroni di casa: una presenza fortemente voluta da re Carlo, che ha affidato ai Principi del Galles un ruolo di primo piano in questo passaggio storico.

La sfida di stile tra Kate Middleton e Brigitte Macron

Kate Middleton ha colto l’occasione per riportare la moda al centro della scena diplomatica: all’arrivo dei Macron ha sfoggiato un raffinato completo rosa polvere firmato Christian Dior, un debutto assoluto per la maison francese nel suo guardaroba. Il look, studiato nei minimi dettagli, includeva la celebre giacca Bar — molto amata anche da Mary di Danimarca e Beatrice Borromeo — abbinata a una gonna di tulle tono su tono. A completare l’ensemble: un cappellino di Jess Collett, gli orecchini appartenuti a Lady Diana e la collana di perle a tre fili della regina Elisabetta. Un perfetto omaggio allo stile francese con un richiamo alla tradizione britannica.

Brigitte Macron, invece, ha scelto Louis Vuitton: un vestito bianco con lunghezza sotto al ginocchio per il primo incontro a Windsor, e un abito blu royal per la cena di gala. La première dame si è mantenuta fedele alla maison francese che da anni la veste in ogni occasione ufficiale.

Un dettaglio simbolico non è sfuggito agli osservatori: le tre donne protagoniste della serata — Camilla, Brigitte e Kate — hanno indossato i tre colori della bandiera francese (e anche della Union Jack): bianco per la regina, blu per la première dame, rosso per la principessa del Galles.

E proprio su Kate si sono concentrati tutti gli sguardi durante la cena ufficiale a Windsor: la principessa ha indossato un sontuoso abito rosso firmato Sarah Burton per Givenchy e ha sfoggiato la tiara Lover’s Knot, una delle sue preferite. Era assente da un banchetto di Stato dal novembre 2023, prima della malattia che l’ha tenuta lontana dagli impegni pubblici. La sua presenza è apparsa come un messaggio forte: la Principessa del Galles è tornata. E William, sempre accanto a lei, si è mostrato più attento e affettuoso del solito.

Brigitte gela (ancora) Macron

Ma se Kate e William hanno conquistato la scena con eleganza e complicità, i Macron hanno attirato i riflettori per motivi ben diversi. Ancora una volta, la première dame ha gelato il marito in pubblico. Appena scesi dall’aereo, Emmanuel Macron ha cercato la mano della moglie per aiutarla: lei lo ha ignorato, procedendo da sola. Un gesto che ha lasciato spazio all’imbarazzo, rotto dal presidente francese con un baciamano impeccabile alla principessa del Galles.

Non è finita lì. Poco dopo, durante la passeggiata nei giardini del castello con re Carlo e Camilla, Brigitte è apparsa volutamente distante dal marito, evitando qualsiasi contatto fisico. Una tensione che non è passata inosservata e che riaccende i rumor su una possibile crisi coniugale all’Eliseo.

Del resto, appena un mese fa le immagini di Brigitte che rifila un ceffone al marito, appena scesi dall’aereo in Vietnam, avevano fatto il giro del mondo. E ora sui social qualcuno si chiede, con ironia: “Ma cosa fa ogni volta Macron in aereo per farla arrabbiare così?”

Ad ogni modo, la visita dei Macron rappresenta molto di più di un semplice evento di protocollo: è il tentativo del Regno Unito post-Brexit di riallacciare rapporti forti con i partner europei. E i Principi del Galles sembrano esserne pienamente consapevoli: non a caso hanno condiviso in anteprima i loro look sui social ufficiali, accompagnati da una narrazione intensa e personale di questo incontro.

Con dignità, disinvoltura — e una buona dose di glamour — William e Kate si stanno ritagliando un ruolo sempre più centrale nella diplomazia internazionale. Il futuro della monarchia passa anche (e soprattutto) da loro.