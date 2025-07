Kate Middleton accoglie Macron da perfetta regina: il baciamano, il look Dior e gli orecchini di Diana

Alla fine, sotto i riflettori, ci sono stati loro: Kate Middleton e il principe William hanno accolto il presidente francese Emmanuel Macron e la première dame Brigitte all’aeroporto di RAF Northolt, dando ufficialmente il via alla visita di Stato in Gran Bretagna. Un gesto dal forte valore simbolico, che rappresenta un’ulteriore conferma del ruolo centrale che la coppia dei principi di Galles sta assumendo in vista della futura ascesa al trono.

L’incontro ha riservato un momento subito diventato virale: Macron, dopo aver salutato il principe William, si è rivolto a Kate stringendole la mano e accennando un delicato baciamano. Un gesto galante e d’altri tempi, preceduto da una scena inaspettata: Brigitte Macron, appena scesa dall’aereo, ha elegantemente rifiutato la mano del marito che voleva aiutarla a scendere le scale, lasciandolo per un attimo visibilmente imbarazzato.

La visita ufficiale, della durata di tre giorni, vedrà la famiglia reale impegnata in una serie di eventi dal forte valore diplomatico. In questo contesto, la presenza di Kate e William era praticamente inevitabile. Le condizioni di salute di re Carlo – sebbene il sovrano continui a presenziare agli impegni pubblici – hanno reso ancora più evidente la volontà di affiancare al re l’erede al trono e sua moglie, in un passaggio di consegne ormai avviato.

Dopo l’accoglienza in aeroporto, i principi di Galles hanno accompagnato i Macron al castello di Windsor, percorrendo in carrozza il celebre viale che porta alla residenza tanto amata dalla regina Elisabetta. Ad attenderli, a Windsor, c’erano re Carlo e la regina Camilla, pronti a dare il benvenuto ufficiale alla coppia presidenziale francese.

Sarà proprio qui, al castello, che si terranno le cerimonie solenni e il banchetto di Stato. Buckingham Palace, infatti, è ancora in fase di restauro, e quella dei Macron sarà la prima visita ufficiale a Windsor dall’arrivo dei lavori. L’ultima visita di Stato risaliva al 2014, quando fu ricevuto il presidente irlandese Michael D. Higgins.

Kate Middleton, per la prima volta in Dior

Per l’occasione, Kate Middleton ha scelto un look di grande raffinatezza e carico di significato: un completo Christian Dior della collezione 2024, composto dalla giacca Bar 30 Montaigne in una delicata tonalità rosa cipria, reinterpretata dalla direttrice creativa Maria Grazia Chiuri. L’outfit richiama l’iconico “New Look” del 1947, simbolo della sartorialità e della femminilità tipica della maison francese.

A completare l’ensemble, un cappello coordinato firmato Jess Collett, una collana di perle appartenente alla collezione privata della regina Elisabetta e un paio di orecchini di perle che un tempo furono della principessa Diana – un omaggio discreto ma potentissimo alla sua memoria.

Questa è la prima volta che la principessa del Galles indossa Dior in un evento ufficiale, scelta che appare come un chiaro omaggio al patrimonio culturale francese e un segnale della piena consapevolezza del ruolo che la attende. Nonostante le difficoltà legate al tumore, che lei stessa ha definito una fase “davvero complessa” nel periodo post-cure, Kate si è mostrata impeccabile e perfettamente a suo agio nei panni – sempre più concreti – della futura regina.