Il Principe William rompe il silenzio su Harry: “Io e mio fratello…”

Un William così, aperto e quasi vulnerabile, non si era mai visto. Seduto accanto all’attore canadese Eugene Levy per un episodio speciale della serie Apple TV+ The Reluctant Traveler, il Principe di Galles ha deciso di abbassare le difese e mostrare le pieghe più intime della sua vita.

Tra una birra in un pub di Windsor e il giro nel castello, William ha parlato del futuro del figlio George, del peso della corona che un giorno arriverà, ma soprattutto ha nominato il fratello Harry. «Farò di tutto per evitare che si ripetano le pratiche del passato, quelle con cui io e Harry siamo cresciuti», ha detto. Una frase che, di colpo, ha riacceso l’attenzione sulla spaccatura dei Windsor.

Il fantasma di Harry

Da oltre cinque anni i due fratelli vivono lontani: Harry in California con Meghan, William con Kate a incarnare la monarchia che verrà. Le parole del Principe di Galles sono state lette come un segnale inatteso, uno spiraglio. Eppure gli esperti reali invitano alla cautela. Jennie Bond, ex corrispondente della BBC, ha spiegato che «non è più di un accenno: William non ha cancellato Harry dalla sua vita, ma non significa che ci sia un riavvicinamento».

Il dolore comune dell’infanzia, segnato dalla perdita di Lady Diana, resta una ferita che li unisce. Ma le scelte degli ultimi anni hanno scavato un solco che sembra ancora impossibile da colmare.

La causa contro il Daily Mail

Come se non bastasse, mentre William apre uno spiraglio, Harry complica il quadro. Il Duca di Sussex ha avviato una causa per diffamazione contro il Daily Mail, accusando il tabloid di aver usato metodi illeciti — investigatori privati, intercettazioni — per carpire informazioni riservate sulla Royal Family.

Nei documenti depositati emergono dettagli delicatissimi: persino una telefonata privata di Kate Middleton sarebbe stata intercettata. È qui che il caso, pensato da Harry per difendere la sua famiglia, si trasforma in una bomba: perché la battaglia legale ora coinvolge di fatto anche William e Kate, loro malgrado.

Fratelli nemici

Il futuro re non l’ha presa bene. Chi lo conosce racconta di un William furioso per essere stato trascinato in tribunale in un affare che avrebbe preferito restasse lontano dai riflettori. Per lui la discrezione è una virtù, la legalità si difende senza clamori. Harry, invece, ha scelto la linea opposta: mettere in piazza tutto, pretendere scuse pubbliche, puntare al clamore.

E così la distanza si allarga. Un fratello che cita l’altro davanti alle telecamere, ricordando un passato comune fatto di dolore e resilienza. Un fratello che non esita a trasformare quel passato in un’arma legale, anche a costo di coinvolgere la famiglia intera.

Il futuro della monarchia

Il duello a distanza tra William e Harry è ormai la cartina di tornasole della monarchia britannica contemporanea: tradizione contro ribellione, protocollo contro esposizione mediatica, silenzi contro verità gridate.

Sul piccolo schermo, William ha mostrato il volto del futuro re: serio, consapevole, capace di evocare la memoria e al tempo stesso di indicare la direzione. Ma i fantasmi di Harry restano lì, in agguato. E per i Windsor, la pace familiare sembra ancora lontana.