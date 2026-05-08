Samsung Galaxy Watch, ora può prevedere gli svenimenti

Uno studio clinico condotto con il Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital dimostra che il Galaxy Watch6 è in grado di anticipare la sincope vasovagale fino a cinque minuti prima che si verifichi, con un’accuratezza dell’84,6%. Una scoperta mondiale che apre una nuova era nella medicina preventiva indossabile.

Con il nuovo studio presentato da Samsung, il Galaxy Watch si candida a diventare uno degli smartwatch più avanzati nel campo della prevenzione sanitaria. La ricerca, realizzata insieme al Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital in Corea del Sud, dimostra infatti come il Galaxy Watch possa riuscire a prevedere uno svenimento fino a cinque minuti prima che avvenga, aprendo scenari completamente nuovi nel settore della salute digitale.

Lo studio si concentra sulla sincope vasovagale, una delle forme più diffuse di svenimento, causata da un improvviso abbassamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. Una condizione che può manifestarsi in situazioni di forte stress, dolore o affaticamento e che spesso provoca cadute improvvise con possibili conseguenze fisiche. Secondo i ricercatori, quasi il 40% delle persone potrebbe sperimentare almeno un episodio nel corso della vita. Ed è proprio qui che il Galaxy Watch potrebbe fare la differenza.

Risultati promettenti

Per condurre la ricerca, il team ha coinvolto 132 pazienti con sintomi compatibili con la sincope vasovagale. Utilizzando il sensore PPG integrato nel Galaxy Watch 6, capace di rilevare il battito cardiaco attraverso segnali luminosi, e un algoritmo di intelligenza artificiale, il sistema è riuscito a individuare l’arrivo di uno svenimento con una precisione dell’84,6%. In molti casi il Galaxy Watch è riuscito ad anticipare l’evento fino a cinque minuti prima, offrendo all’utente il tempo necessario per sedersi, chiedere aiuto o evitare una caduta pericolosa.

Il meccanismo alla base della scoperta è piuttosto sofisticato. Il Galaxy Watch6 è dotato di un sensore PPG (fotopletismografia), che misura le variazioni del flusso sanguigno attraverso impulsi luminosi applicati al polso. I dati raccolti, in particolare la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), vengono elaborati da un algoritmo di intelligenza artificiale capace di identificare pattern anomali che anticipano l’imminente collasso vasovagale. La sensibilità clinica raggiunta dallo studio è del 90%, un dato che nel contesto medico assume un peso significativo.

Un cambio di paradigma

Jongmin Choi, responsabile del gruppo Health R&D di Samsung Electronics, ha inquadrato la scoperta all’interno di una visione più ampia: lo spostamento del paradigma sanitario da un modello di “post-cura” verso un modello di “cura preventiva”, in cui il monitoraggio continuo del Galaxy Watch anticipa il problema prima che si manifesti. Samsung ha annunciato l’intenzione di espandere ulteriormente le collaborazioni con istituzioni mediche di primo piano, puntando su soluzioni di salute personalizzata e preventiva.

Questa notizia non arriva isolata. Negli ultimi anni, la frontiera dei dispositivi come il Galaxy Watch si è spostata con decisione verso la salute cardiovascolare e il benessere globale della persona. Già nel 2019 una ricerca pubblicata sul New England Journal of Medicine dimostrava la capacità degli smartwatch di rilevare la fibrillazione atriale, l’aritmia più diffusa al mondo e uno dei principali fattori di rischio per l’ictus. La fibrillazione atriale è la forma di aritmia più prevalente e rappresenta un significativo fattore di rischio per ictus e malattie cardiache, rendendo la diagnosi precoce cruciale per la prevenzione.

Studi successivi hanno confermato che la tecnologia indossabile ha superato la dimensione del semplice fitness per entrare a pieno titolo nel campo della prevenzione medica, offrendo strumenti avanzati per osservare in tempo reale lo stato del cuore.

Lo smartwatch come alleato della salute

Ma il contributo del Galaxy Watch e degli altri wearable evoluti va ben oltre il cuore. Questi dispositivi stanno diventando alleati quotidiani del benessere su più fronti: monitorano la qualità del sonno, analizzando fasi REM e cicli di riposo profondo; incentivano il movimento fisico con obiettivi giornalieri di passi e minuti di attività; ricordano all’utente di idratarsi durante la giornata; tracciano i livelli di stress attraverso la variabilità cardiaca; e in alcuni modelli misurano persino la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Portare a una visita medica una settimana di dati raccolti dagli smartwatch sul ritmo cardiaco o sul sonno può rivelarsi molto più utile di una singola misurazione in ambulatorio. La direzione è proprio questa, l’integrazione sempre più profonda e coordinata tra dati personale, medici e strutture sanitarie.