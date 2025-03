Harry, Meghan e l’imbarazzo alla premiazione della partita di polo

Il video dello scompiglio creato da Meghan sul palco durante la celebrazione della Royal Salute Polo Challenge in Florida nel 2023. La Duchessa aveva chiesto alla dottoressa Chandauka di non posare accanto al marito

Pare che le tensioni tra Harry e la presidente sarebbero esplose un anno fa, durante un torneo di polo di beneficenza a Miami. Durante la premiazione, una sequenza imbarazzante catturata dalle telecamere ha mostrato Meghan Markle che invitava Chandauka a spostarsi dal fianco del marito, imponendole di mantenere una certa distanza. Questa richiesta ha causato un certo trambusto tra i presenti, che hanno dovuto riposizionarsi. La dottoressa Chandauka, per adattarsi alla nuova disposizione, si è ritrovata a doversi chinare goffamente sotto il trofeo per raggiungere il posto indicato da Meghan. L’episodio ha generato un’ondata di polemiche, culminate con la richiesta del principe alla presidente di rilasciare una dichiarazione in difesa della moglie. La sua risposta è stata un netto rifiuto.