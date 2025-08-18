Beatrice Borromeo, 40 anni da principessa di stile

Eleganza, charme e una naturale inclinazione all’arte del vestire: Beatrice Borromeo, il 18 agosto, spegne quaranta candeline confermando che lo stile non è solo una questione di sangue, ma anche di gusto.

Definita nel 2021 dalla rivista britannica Tatler la «royal più elegante d’Europa», il titolo suona oggi più che mai azzeccato, considerando la concorrenza di icone di stile come Kate Middleton, Letizia di Spagna, Maxima d’Olanda e Mary di Danimarca. Impeccabile, raffinata, mai sopra le righe, Beatrice incarna un ideale estetico e culturale raro nel jet set internazionale.

Nata nel 1985 a San Candido, cresciuta tra Milano e Roma, figlia del conte Carlo Ferdinando Borromeo e discendente di una delle famiglie più antiche d’Italia, Beatrice unisce l’aristocrazia di nascita a una formazione giornalistica d’eccellenza. La sua carriera l’ha portata tra le redazioni de Il Fatto Quotidiano e di AnnoZero, senza dimenticare gli studi alla Bocconi e alla Columbia University. Dal 2015, il suo titolo sociale si arricchisce di una nuova veste: quella di principessa, grazie al matrimonio con Pierre Casiraghi – figlio di Carolina di Monaco e nipote di Grace Kelly.

Una storia d’amore da fiaba: i due si sono conosciuti alla Bocconi e da lì non si sono più lasciati. Dieci anni fa il matrimonio celebrato in due momenti: il rito civile a Monaco e la cerimonia religiosa sul Lago Maggiore, con Beatrice che indossava due delle sue maison predilette, Valentino a Monaco e Armani in Italia. Dal loro amore sono nati Stefano e Francesco, biondissimi e inevitabilmente bellissimi. Nel frattempo, entrambi hanno coltivato i propri interessi, mantenendo l’indipendenza all’interno della coppia: Beatrice con la sua casa di produzione, Astrea Films, realizza documentari d’inchiesta, l’ultimo dei quali, Il Principe, è dedicato a Vittorio Emanuele di Savoia e alla tragedia di Dirk Hamer, ucciso sull’isola di Cavallo. Pierre, invece, continua a brillare nelle regate, ultima in ordine di tempo l’Admiral’s Cup, con la prima vittoria dello Yacht Club di Monaco. Ora Beatrice è di nuovo in dolce attesa: una piccola principessa pronta a ereditare il suo gusto aristocratico.

Ma il vero regno di Beatrice è la moda. Ambasciatrice Dior dal 2021, indossa con naturalezza tailleur bar e abiti da red carpet, spesso personalizzati appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri, l’ex guida del brand. Le occasioni più iconiche per ammirarla spaziano dalla Paris Fashion Week al Ballo della Rosa, fino al tappeto rosso del Festival del Cinema di Cannes. Ma il suo stile si conferma anche lontano dai riflettori, come al Gran Premio di Formula 1 di Monaco, dove presenzia con outfit più casual, sempre impeccabili. Non è un caso se Beatrice Borromeo è nata come modella: a soli 15 anni sfila per Chanel, Valentino, Trussardi, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino e Blumarine.

Pur senza il titolo ufficiale di principessa, Beatrice Borromeo si può senza dubbio definire una regina dello stile: naturale, discreta e impossibile da ignorare.