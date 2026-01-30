Melania, il docu-film che ridefinisce l’immagine della First Lady

Presentato a Washington, Melania arriva nelle sale italiane come un’esperienza creativa più che un documentario. Un ritratto controllato e consapevole della First Lady, tra potere, immagine e nuova autonomia.

Non chiamatelo documentario. In arrivo nelle sale italiane, Melania — la pellicola dedicata alla First Lady prodotta da Amazon Mgm Studios — si presenta come «un’esperienza creativa fatta di prospettive, intuizioni e momenti». Presentato ieri sera a Washington, il film segna così una nuova fase dell’immagine pubblica di Melania Trump.

Diretto da Brett Ratner, Melania segue i venti giorni immediatamente precedenti alla seconda inaugurazione presidenziale di Donald Trump. La macchina da presa si muove tra Trump Tower a New York, Mar-a-Lago a Palm Beach e momenti di backstage alla Casa Bianca, restituendo un ritratto costruito sull’intimità controllata e sull’idea di una first lady consapevole del proprio ruolo. Lo stesso Donald Trump, sul red carpet accanto alla moglie, ha sottolineato come Melania sia cresciuta nel suo ruolo, diventando più aperta e rispettata. Una lettura condivisa dalla diretta interessata, che ha rivendicato la scelta di intervenire solo quando lo ritiene necessario e ha ricordato con orgoglio i risultati ottenuti nel primo anno del suo secondo mandato come first lady.

Il film, della durata di 104 minuti, si concentra sul lato imprenditoriale, filantropico e familiare di Melania Trump. Non è solo un racconto di stile o di retroscena istituzionali, ma una costruzione narrativa che punta a restituire coerenza, disciplina e continuità a una figura spesso percepita come enigmatica. Melania, più che svelare, sembra voler mettere ordine, offrendo al pubblico un accesso calibrato a una first lady che oggi rivendica con maggiore decisione la propria voce e il proprio spazio.