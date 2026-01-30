Donald e Melania Trump insieme alla première di Melania



Melania ha fatto il suo debutto ufficiale con una première dal forte valore simbolico, segnando una nuova tappa nella costruzione dell’immagine pubblica di Melania Trump. L’evento, ospitato al Trump Kennedy Center, ha visto la First Lady sfilare accanto al presidente Donald Trump, circondata da figure chiave dell’amministrazione e ospiti selezionati. Più che una semplice presentazione cinematografica, la première ha funzionato come dichiarazione d’intenti: Melania, prodotto da Amazon MGM Studios e diretto da Brett Ratner, si propone come un’esperienza narrativa controllata e consapevole, pensata per raccontare una First Lady più presente, più autonoma e pienamente padrona del proprio ruolo.