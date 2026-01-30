venerdì 30 gennaio 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Sport » Cardinale chiude l’era Elliott nel Milan (ma il management operativo rimane lo stesso)

Cardinale chiude l’era Elliott nel Milan (ma il management operativo rimane lo stesso)

Cardinale chiude l’era Elliott nel Milan (ma il management operativo rimane lo stesso)
Giovanni Capuano
Giovanni Capuano
– Lettura: 3 minuti

Completato il rifinanziamento del vendor loan, Gerry Cardinale mette fine all’era Elliott nel Milan. Ufficiale l’ingresso come finanziatore di Comvest, ecco cosa cambia nel management del club.

Gerry Cardinale ha completato l’operazione di rifinanziamento del vendor loan con cui nel 2022 aveva sostenuto l’operazione di acquisto del Milan e chiude l’era Elliott. Un passaggio che si è delineato in questo inizio di 2026 grazie alla possibilità di trovare sul mercato condizioni più favorevoli di quelle garantite da Singer e una prospettiva temporale più a lungo termine rispetto alla precedente scadenza del 2028.

La comunicazione ufficiale ha messo fine ai rumors che da settimane si stavano susseguendo e ha chiarito anche che, nonostante l’addio di Elliott e l’ingresso come finanziatore di Comvest Credit Partners, a livello di management operativo non cambierà nulla nella gestione del club. Chi tra i tifosi, iper critici verso Cardinale, sperava che il rifinanziamento coincidesse con l’addio dell’amministratore delegato Giorgio Furlani è rimasto deluso: non succede nulla. Non adesso. E non è scontato che accada nei prossimi mesi.

Rifinanziamento Milan: il comunicato ufficiale del club

Il comunicato ufficiale ha definito i termini dell’operazione di rifinanziamento: “RedBird Capital Partners annuncia di aver completato con successo l’operazione di rifinanziamento che rafforza la struttura finanziaria di AC Milan e ne consolida la flessibilità di lungo termine. L’operazione rifinanzia il vendor loan legato all’acquisizione – originariamente detenuto da veicoli gestiti da Elliott Advisors UK Limited (“Elliott”) in occasione dell’acquisizione di AC Milan da parte di RedBird – sostituendolo con un nuovo finanziamento istituzionale strutturato da Comvest Credit Partners.

Il rifinanziamento allinea la struttura del capitale del Club agli obiettivi strategici e operativi di lungo periodo di RedBird, in qualità di unico azionista di controllo di AC Milan. A seguito del perfezionamento dell’operazione, il Managing Partner di Elliott, Gordon Singer, e l’Associate Portfolio Manager, Dominic Mitchell, lasceranno il Consiglio di Amministrazione di AC Milan. Non sono state apportate ulteriori modifiche al Consiglio o al management, a garanzia della continuità della governance e della gestione operativa del Club”.

Milan, fine dell’era Elliott: le reazioni

A uscire dal cda del Milan saranno, dunque, le due figure che erano espressione diretta di Elliott. Saranno sostituite a breve. “Siamo orgogliosi di quanto il Milan ha realizzato da quando Elliott ha acquisito il Club nel 2018. Sotto la guida della proprietà Elliott e successivamente di RedBird, le performance finanziarie e sportive del Club sono migliorate in modo significativo e la squadra ha vinto due trofei importanti, incluso lo Scudetto 2021/22” ha commentato Gordon Singer: “La gestione di un’istituzione storica come il Milan rappresenta una grande responsabilità e auguriamo a RedBird di continuare a ottenere successo in futuro”.

Così Gerry Cardinale: “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per rafforzare costantemente le performance finanziarie e sportive del Milan, riportando il Club alla redditività e costruendo fondamenta più solide e sostenibili per il futuro. Il nostro impegno nel Milan è guidato da una visione di lungo periodo verso il Club, il suo ruolo di leadership nella città di Milano e il suo patrimonio storico che lo vede come uno dei club europei di maggior successo al mondo. Con il progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del Club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo. Continueremo a individuare opportunità per creare valore nel tempo, contribuendo a rafforzare il profilo del Milan e della città di Milano nel mondo”.

© Riproduzione Riservata
, ,