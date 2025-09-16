Rocío a muso duro risponde a Raoul Bova: «Scelgo il silenzio, la verità la sappiamo io e lui»

Non ha aspettato molto Rocío Muñoz Morales. Il giorno dopo la confessione di Raoul Bova nello studio di Verissimo, l’attrice e conduttrice spagnola ha scelto il palco di Napoli per rispondere. Una cornice che non poteva essere più diversa: non un talk-show del pomeriggio, ma la presentazione ufficiale di Freeze, il nuovo programma di RaiDue che condurrà insieme a Nicola Savino. Un debutto in grande stile, che però si è inevitabilmente trasformato anche in un momento di chiarimento personale.

La sua non è stata una replica gridata, ma calibrata, quasi chirurgica. Con il suo tono pacato ma fermo, Rocío ha scelto di dire la sua davanti ai giornalisti: «Il mio lavoro è come una vitamina, insieme con le mie figlie – ha spiegato –. Fin dall’inizio di questa vicenda ho scelto il silenzio. Una scelta ponderata per tutelare le bimbe, la cosa più preziosa che ho».

«Non mi nascondo, ma scelgo le mie priorità»

Parole che confermano la difficoltà del momento, ma anche la sua determinazione a non lasciarsi trascinare nel vortice mediatico. «Sto attraversando un momento difficile, non lo nego. Ma ci sono anche tante cose belle che mi stanno succedendo e me le godo fino in fondo».

Il nuovo programma in Rai e il set cinematografico che la attende a Roma sembrano essere la sua ancora di salvezza, l’appiglio a cui aggrapparsi mentre il resto del mondo parla di lei e della sua storia privata. «Il mio non parlare – precisa – non è perché mi devo nascondere dietro a un dito; è semplicemente perché in questo momento la priorità sono le mie due figlie. Lui ha deciso di parlare, io preferisco non farlo. La verità la conosco io molto bene, ma la sa anche Raoul. Poi lui è libero di dire quello che vuole».

Una risposta elegante, ma con una punta di durezza. Non un attacco frontale, ma un messaggio chiaro: lei non si sottrae, semplicemente sceglie di non alimentare il fuoco del gossip.

La versione opposta a quella di Bova

La frattura tra i due ex, però, resta evidente. Bova a Verissimo aveva parlato di una separazione in corso da due anni. Rocío ribatte, con parole che lasciano poco spazio alle interpretazioni. Ricorda la dichiarazione ufficiale del suo avvocato, pubblicata sul Corriere della Sera, in cui si parlava di un tradimento appreso dai media, dopo dodici anni di unione. «Un fulmine a ciel sereno – ribadisce – che ha fatto esplodere una storia che, per me, andava avanti regolarmente».

Due versioni inconciliabili: da una parte lui che sostiene di aver già preso strade diverse, dall’altra lei che rivendica una quotidianità spezzata solo dall’esplosione dello scandalo. Una frattura che alimenta le chiacchiere e accende ancora di più l’interesse intorno a una delle coppie più amate del jet set italiano.

Tra set e prime serate

Se sul fronte privato il gelo resta, sul lavoro Rocío mostra tutta la sua energia. Domani sarà sul set a Roma per Una sera a Roma, thriller firmato dai fratelli Vanzina che la vede protagonista. Una sfida professionale importante, che arriva in un momento delicatissimo e che lei affronta con la consapevolezza di chi sa che il lavoro può essere la miglior cura.

In parallelo, a Napoli si prepara al debutto di Freeze, che la riporta in prima serata accanto a Nicola Savino. Per i due non è la prima volta insieme: avevano già condiviso l’esperienza a Le Iene, e adesso tornano davanti alle telecamere con un progetto inedito. «Questo programma mi fa sorridere, mi riempie il cuore, mi fa bene», ha detto Rocío, lasciando trasparire la voglia di voltare pagina anche attraverso i nuovi impegni.

Un nuovo capitolo

L’immagine che Rocío consegna oggi è quella di una donna che, pur nel pieno di una tempesta, ha deciso di mantenere la rotta. Non cerca il clamore, non alimenta lo scontro, ma non rinuncia a difendere la propria versione dei fatti. Le sue figlie, il lavoro, la sua verità: questi i punti fermi a cui si aggrappa.

E mentre Raoul Bova rivendica la sua “testa alta” davanti allo scandalo, Rocío risponde a muso duro ma con eleganza, ribadendo che la verità – quella vera – resta tra loro due.