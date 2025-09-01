Rocío Muñoz Morales, il ritorno sul red carpet di Venezia

Rocío Muñoz Morales è tornata a Venezia per ritirare il Filming Italy Venice Award per il suo lavoro a teatro. L’attrice spagnola, legata a Raoul Bova e madre delle loro due figlie, è apparsa serena nonostante lo scandalo che ha travolto la sua vita privata. «Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?» ha dichiarato, sottolineando come il teatro l’abbia aiutata a ritrovare equilibrio.

L’attrice ha calcato il red carpet del Festival con un abito strapless bianco firmato Dolce & Gabbana.

