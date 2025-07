Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, l’amore è davvero finito: parla l’avvocato dell’attore

Dopo giorni di indiscrezioni e voci sullo stato della relazione tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, è intervenuto il legale dell’attore, l’avvocato David Leggi, per fare chiarezza. In una nota ufficiale, l’avvocato ha confermato che la coppia è separata da tempo, pur non essendo mai convolata a nozze.

«In qualità di legale di Raoul Bova, alla luce delle notizie apparse in questi ultimi giorni, ho il dovere di precisare che: – Raoul e Rocio, che non hanno mai contratto matrimonio, sono separati di fatto da molto tempo e si alternano nell’accudimento e nella cura delle due figlie», si legge nel comunicato diffuso nelle ultime ore.

La presa di posizione arriva a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona durante una puntata del podcast Falsissimo, dove ha parlato di una presunta relazione segreta tra l’attore e una giovane donna, durata – secondo la ricostruzione – oltre due anni. Corona ha anche mostrato messaggi e audio che, a suo dire, coinvolgerebbero direttamente Bova.

La ragazza in questione, Martina Ceretti, ha però preso le distanze dal contenuto del podcast. In una storia pubblicata su Instagram, ha smentito di aver mai dato il consenso alla diffusione di materiali privati e ha criticato il modo in cui è stata rappresentata: «Mi ha descritto come una ragazza che non sono. È molto facile giudicare una persona dalla copertina».

Nel frattempo, l’avvocato Leggi ha fatto sapere che la situazione è al vaglio delle autorità competenti: «Siamo in attesa di indicazioni della signora Morales – ha aggiunto il legale di Bova – per poter formalizzare, anche in tribunale, una realtà già nota e indiscutibile; – ⁠in ordine al materiale illecito diffuso sul web su presunte affermazioni e frequentazioni del mio assistito, sono in corso accertamenti da parte della Magistratura penale, che indaga sui diversi reati ipotizzabili a carico delle varie persone coinvolte. Il credere a coloro che, senza avere la certezza del vero e per meri fini di lucro, non esitano a travolgere l’esistenza altrui, dimentica il rispetto dovuto ai 4 figli, totalmente trascurati da chiunque abbia la responsabilità di aver voluto spargere questo fango mediatico».

L’intervento del legale chiude – almeno per ora – il cerchio su una vicenda che ha alimentato il gossip per giorni e che ora potrebbe avere anche risvolti giudiziari.