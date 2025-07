Raoul Bova diviso tra Rocio Munoz Morales e Martina Ceretti: ecco come stanno davvero le cose

Martina Ceretti, giovane modella romana, è finita al centro del gossip dopo essere stata indicata come l’amante di Raoul Bova. Due anni di messaggi, un incontro in hotel e un audio d’amore: è bufera. Lei si dissocia, ma il silenzio dell’attore e della compagna alimentano i sospetti

Da ore, il nome di Martina Ceretti – modella 23enne – è diventato uno degli argomenti più discussi sul web. Tutto è nato dall’ultima puntata di Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona, dove ha svelato presunti retroscena sulla crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Secondo Corona, la crisi tra i due attori sarebbe legata a una relazione extraconiugale di Bova con Martina Ceretti.

Chi è Martina Ceretti

Martina Ceretti ha 23 anni, è originaria di Roma ma vive a Milano per lavoro. Fa la modella ed è rappresentata dall’agenzia Fashion Model. Appassionata di recitazione, ha già preso parte a un videoclip di Eros Ramazzotti e, come dichiarato in un’intervista al Corriere dello Spettacolo del marzo 2024, sogna di frequentare un’Accademia di Cinema e Recitazione dopo aver conseguito la laurea in Filosofia. “Ho anche studiato canto, vorrei riprendere a fare lezioni perché aiuta molto ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone”, raccontava al tempo.

Su Instagram è presente con il nome utente “marticeretti”, profilo seguito da quasi 100mila followers ma attualmente impostato come privato.

Martina Ceretti, la presunta relazione con Raoul Bova (e non solo)

Nel corso dell’episodio intitolato “Falsissimo Island pt.1”, Corona sostiene di aver ricevuto – e visionato – chat e messaggi vocali tra Raoul Bova e Martina Ceretti, risalenti a un periodo precedente al loro primo incontro fisico. Secondo il racconto, i due si sarebbero conosciuti tramite social e avrebbero conversato per circa due anni prima di incontrarsi all’Hotel Principe di Savoia di Milano.

La relazione, sempre secondo Corona, avrebbe poi avuto un epilogo fisico, durante il quale l’attore si sarebbe anche lasciato andare a un coinvolgimento emotivo. “Lui è convinto di aver fatto l’amore”, racconta Corona, facendo ascoltare un presunto audio vocale che Bova avrebbe inviato a Martina il giorno successivo al loro incontro: “Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti.”

Non solo Bova: la modella, stando a quanto dichiarato da Corona, avrebbe avuto flirt con altri volti noti dello spettacolo. “Ha avuto a che fare con tantissimi personaggi noti, ma ne citerò solo tre”, dice Corona, prima di fare i nomi:

“Il primo è Sandro Tonali, poi Stefano De Martino e infine Raoul Bova.” A sostegno delle sue affermazioni, Corona ha anche diffuso uno screenshot – non verificato – di una conversazione tra Ceretti e il conduttore di Affari Tuoi.

La replica di Martina Ceretti

Dopo la pubblicazione dell’episodio di Falsissimo, Martina Ceretti ha deciso di prendere posizione attraverso alcune Instagram stories, in cui ha negato di aver mai autorizzato la diffusione di materiale privato e si è dissociata dal racconto di Corona.

“Non ho mai voluto che fosse pubblicato nulla”, ha scritto, taggando anche Federico Monzino, l’amico che – come confermato da lui stesso – avrebbe mostrato le presunte conversazioni a Corona.

Nelle sue storie, Ceretti ha chiarito: “Ci tenevo a dire la verità riguardo alla puntata di oggi di Falsissimo: quando Corona era a casa di Federico Monzino, non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina. E sinceramente non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla.”

Pur prendendo le distanze dal contenuto del podcast, Martina ha scelto di non fare alcun riferimento diretto a Raoul Bova, né per confermare né per smentire le voci che la vedrebbero legata all’attore da una relazione durata due anni. Anche Bova, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito.