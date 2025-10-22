Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: fine di un amore?

La storia tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe giunta al capolinea dopo pochi mesi di passione. Nessuna conferma ufficiale dai diretti interessati, ma il gossip impazza: è davvero finito l’amore nato all’inizio dell’estate?

Secondo quanto riportato da Dagospia, la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe arrivata al capolinea dopo pochi mesi di frequentazione. Una rottura improvvisa, dopo un’estate vissuta sotto i riflettori.

«Non ci sono commenti da fare», fanno sapere fonti vicine alla Hunziker, mentre ambienti legati all’imprenditore sottolineano che «si tratta di questioni strettamente private». Entrambi, insomma, sembrano aver scelto la via del silenzio, almeno per il momento.

L’amore tra i due era finito sotto i riflettori a inizio estate, quando alcune immagini li avevano immortalati insieme al concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma. Con loro c’era anche Aurora Ramazzotti, segno di una frequentazione che sembrava avviarsi verso qualcosa di più serio. Poi, le indiscrezioni su un progetto di convivenza e la voce – mai smentita – della ristrutturazione di una villa milanese dal valore di circa 700mila euro, ipotizzata come futura dimora comune.

Solo poche settimane fa, ospite di Verissimo, Michelle parlava della storia con serenità: «La sto vivendo con grande naturalezza, vediamo dove andrà. È bello proteggere la propria relazione, anche per capire se funziona davvero». Parole che oggi, alla luce delle voci di rottura, suonano come il riflesso di un equilibrio fragile, forse già incrinato.

Che si tratti di crisi o di un addio definitivo è presto per dirlo. Quel che è certo è che la showgirl continua a catalizzare l’attenzione del pubblico, anche quando sceglie di non dire nulla.