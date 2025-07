Cristina Plevani, ecco chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2025

A un quarto d’ora dalla mezzanotte, è Cristina Plevani a essere proclamata vincitrice dell’Isola dei Famosi 2025. L’annuncio arriva in diretta dalle parole della conduttrice Veronica Gentili, che decreta il suo successo sull’altro finalista, Mario Adinolfi. A completare il podio, in terza posizione, il giovane influencer e prestigiatore Jey Lillo.

“Hai una media del 100% dei reality vinti, complimenti!” esclama Gentili rivolgendosi alla neo-vincitrice. E il dato è esatto: Cristina ha partecipato a due reality nella sua vita e li ha vinti entrambi.

Cristina Plevani, nata a Iseo (Brescia) il 17 giugno 1972, è nel cuore del pubblico italiano sin da quando, 25 anni fa, vinse la prima storica edizione del Grande Fratello. Da allora, ha vissuto una vita lontana dai riflettori, scegliendo un’esistenza più riservata tra nuoto, radio e attività sportive.

Dopo il trionfo sull’isola, Cristina si lascia andare a un discorso sincero e ironico: “Dopo 25 anni, mi sentivo non adatta, fuori posto. Ringrazio tutti i naufraghi, anche quelli a cui sono stata antipatica. Grazie a voi (della produzione, ndr) per avermi dato questa seconda possibilità. È il secondo premio che mi passa davanti, ci monto sopra e col cavolo che scendo, stavolta no! Non è la ciliegina sulla torta, per me è una grande palla di Profitterol sulla torta!”

Chi è Cristina Plevani

Nel marzo del 2000, una ventisettenne riservata e genuina entrava nella casa più spiata d’Italia. Il suo atteggiamento empatico e diretto la rese immediatamente amata dal pubblico. Dopo soli cinque giorni, nasceva la celebre relazione con Pietro Taricone, immortalata da un episodio intimo sotto le tende, diventato uno dei primi momenti-simbolo della tv reality italiana.

Cristina rimase nella Casa per 100 giorni, arrivando in finale e vincendo contro Salvo Veneziano e lo stesso Taricone. Ma dietro il sorriso della vincitrice si nascondeva un passato difficile.

La vita di Cristina è stata segnata da esperienze dolorose. A soli undici anni, suo padre Edoardo rimase ferito in una sparatoria; anni dopo fu incarcerato per due anni, allontanandosi definitivamente dalla sua vita. Morì in un incidente stradale nel 1994. Due anni più tardi, anche la madre venne a mancare a causa di una malattia. Eventi che hanno costretto Cristina a diventare adulta troppo in fretta, portandosi dentro un dolore che ha sempre saputo mascherare dietro una forza discreta.

Dopo il Grande Fratello, Cristina ha cavalcato l’onda della popolarità: è stata ospite fissa di Buona Domenica, inviata di Verissimo al Festival di Sanremo, e ha co-condotto su Mediaset la rubrica “Tutto questo è Beautiful“. Ha anche sfilato per Lorenzo Riva in Piazza di Spagna, posato per la rivista Max e inciso una cover di “Ma che freddo fa” di Nada.

Alla carriera televisiva ha affiancato esperienze in radio, su RTL 102.5, LikeRadio e alcune emittenti locali. Tuttavia, con il tempo ha deciso di allontanarsi dal circo mediatico.

Oggi è istruttrice FIN di primo e secondo livello, tiene corsi di nuoto, hydro bike e fitness in provincia di Brescia. Ha lavorato anche come bagnina e cassiera, trovando nella semplicità della routine quotidiana il vero equilibrio: una vita “normale” che ha saputo restituirle serenità, lontana dal rumore dei riflettori.

Il legame con Pietro Taricone — scomparso tragicamente nel 2010 — resta una delle pagine più celebri e discusse della sua storia. Dopo quella relazione intensa ma breve, Cristina ha vissuto altre esperienze sentimentali, tra cui una fugace apparizione come tronista a “Uomini e Donne”, ma ha sempre scelto di non spettacolarizzare la sua vita privata.

Oggi è felicemente single, ama la compagnia del suo cagnolino Nano e affronta la vita con una consapevolezza diversa. Non cerca un partner a tutti i costi, ma tiene il cuore aperto: la sua storia lo dimostra — nella vita, le sorprese più belle arrivano quando meno te le aspetti.