Coma Cose, amore finito e concerti cancellati: cala il sipario sul duo milanese

I Coma Cose, duo formato da Fausto Lama e Francesca Mesiano — in arte California — hanno annunciato la fine della loro relazione e dello storico progetto musicale che li ha resi una delle coppie più amate della scena italiana. «Ebbene sì… Fausto e Francesca si sono lasciati», si legge nel messaggio diffuso sui social, accompagnato da un breve video simbolico. La decisione, spiegano, è stata «unanime e maturata negli ultimi mesi», tenuta privata fino alla conclusione degli impegni già programmati.

«Eravamo solo una coppia sul palco»

Alla base della separazione, l’impossibilità di mantenere un equilibrio tra vita privata e lavoro. «La sinergia lavorativa ha pian piano cannibalizzato la vita personale, che si è consumata e spenta. Più si avvicinava la data per fermarci, più capivamo che eravamo solo una coppia sul palco», hanno scritto.

Dieci anni di musica e un matrimonio recente

Nati a Milano nel 2013, i Coma Cose hanno costruito in dieci anni un percorso unico, capace di unire pop, rap e cantautorato in un linguaggio personale e autentico. Sanremo è stato il loro palcoscenico simbolo: nel 2021 con Fiamme negli occhi, dichiarazione d’amore in musica; nel 2023 con L’Addio, riflessione su una crisi poi superata; e nel 2024 con Cuoricini, presentata da coppia sposata. Il matrimonio, celebrato lo scorso anno, aveva suggellato un legame che sembrava indissolubile, rendendo la notizia della separazione ancora più inattesa per i fan.

Concerti annullati

Nel comunicato, Fausto e Francesca hanno voluto ringraziare chi li ha seguiti fin dagli esordi: «Sono stati dieci anni strepitosi, un sogno a occhi aperti che ci ha fatto conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo immaginato». Contestualmente, sono stati annullati i due concerti nei palazzetti previsti per ottobre: il 27 al Forum di Assago e il 30 al Palazzo dello Sport di Roma.