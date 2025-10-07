I Coma Cose non esistono più: le 5 canzoni che hanno lasciato il segno

Fine dei cuoricini. I Coma Cose, coppia e duo artistico, che ha segnato gli ultimi anni della musica italiana ha annunciato la fine della relazione e del gruppo. «È stata una decisione unanime maturata negli ultimi mesi in cui abbiamo preferito mantenere la questione privata per metabolizzarla e rispettare tutti i vari impegni. La verità è che non ci siamo mai fermati in questi anni e abbiamo dato troppe cose per scontate, la grande sinergia lavorativa pian piano ha cannibalizzato la vita privata che si è inevitabilmente consumata e spenta, e più si avvicinava la data da noi pensata per congelare il progetto Coma_cose e riprenderci del tempo per noi, più abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere» scrive il duo dopo un’estate segnata dai concerti cancellati senza motivazione.

“Sono stati 10 anni strepitosi, un sogno a occhi aperti che ci ha portato a conoscere persone, luoghi e situazioni che non avremmo nemmeno potuto immaginare, ringraziamo tutte e tutti quelli che ci hanno sostenuti e che hanno incrociato le loro vite con la nostra musica, e tutte le persone con cui abbiamo lavorato, sarete sempre parte di un nostro pezzo di vita fondamentale. L’Amore si trasforma ed è stato così anche per il nostro, saremo sempre qualcosa di speciale e irripetibile. Non essendoci tra di noi rancore faremo di tutto per non perderci di vista. Ora però è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti. Grazie, è stato bellissimo».

Le 5 canzoni più belle dei Coma Cose, a cominciare da L’addio, un brano del 2023 che parla di una separazione e che nelle strofe recita “L’addio non è una possibilità”. Ma la vita non è una canzone….