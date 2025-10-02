Coldplay, lo scandalo della kiss cam continua: tra divorzi, dimissioni e ritorni di fiamma

A distanza di mesi, la kiss cam dei Coldplay continua a far discutere. Era il 16 luglio quando, al Gillette Stadium di Foxboro durante il tour Music of the Spheres, le telecamere hanno inquadrato Kristin Cabot e Andy Byron. La loro reazione imbarazzata — tentare di nascondersi allo schermo — ha spinto Chris Martin a commentare ironicamente: O hanno una relazione, o sono solo molto timidi». Da quel momento il video è diventato virale, trasformandosi in un vero caso mediatico.

Lo scandalo e le dimissioni

Nel giro di ventiquattr’ore, la vita professionale dei due protagonisti è stata travolta. Andy Byron si è dimesso da CEO della società Astronomer, mentre Kristin Cabot ha lasciato il ruolo di dirigente HR. I social e i giornali hanno parlato subito di tradimento e relazione clandestina, alimentando lo scandalo.

La rivelazione del Times: «C’era anche il marito di Kristin»

Sembrava che Andrew Cabot, marito di Kristin, fosse in viaggio di lavoro in Giappone. Ma il Times ha rivelato che in realtà era presente anche lui allo stesso concerto, accompagnato da quella che oggi è la sua compagna. La notizia ha cambiato i contorni della vicenda: Kristin e Andrew erano già separati da settimane e avevano preso la decisione di divorziare prima del concerto. La richiesta formale è arrivata il 13 agosto.

Dal sospetto tradimento a una storia privata più complessa

La narrativa iniziale del “tradimento sotto gli occhi di tutti” è così cambiata. Il gesto tra Cabot e Byron, per alcuni un abbraccio fuori luogo, è stato ridimensionato da chi li conosceva: «Erano ottimi colleghi e amici, niente di più. Kristin si è assunta la responsabilità di quell’attimo inappropriato, ma non c’era alcuna relazione», ha dichiarato un’amica a People.

Andy Byron e il ritorno con la moglie

Diverso il percorso di Andy Byron. Dopo settimane di silenzio, il Daily Mail lo ha fotografato in Maine con la moglie Megan Kerrigan. I due camminavano insieme verso una spiaggia al tramonto, in un clima di ritrovata serenità. Un’immagine che lascia intendere un riavvicinamento dopo lo scandalo.