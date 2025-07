ColdplayGate: due amanti, una kiss cam e il tradimento più virale dell’anno

Lo hanno già battezzato ColdplayGate, ed è il caso di cronaca rosa più chiacchierato del web. Tutto è accaduto durante il concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Boston: la classica kiss cam, strumento innocente di intrattenimento, ha puntato due spettatori coinvolti in un abbraccio troppo eloquente per non attirare l’attenzione. Lui CEO di una compagnia tech, lei HR manager da meno di un anno: entrambi sposati — ma non tra loro.

Il pubblico si diverte, Chris Martin commenta con ironia («O hanno una relazione nascosta o sono molto timidi»), poi si rende conto del malinteso e tenta di correggere il tiro, ma è troppo tardi. I social fanno il resto: in poche ore il video è virale, i protagonisti identificati, curriculum inclusi, e i meme iniziano a moltiplicarsi con la solerzia di una task force digitale.

Tra zoom sulle smorfie imbarazzate e gif al rallentatore del momento in cui i due si allontanano bruscamente, il web si scatena. Ma se da un lato ci si diverte, dall’altro monta la tempesta moralista: il tribunale dei social — più severo dell’Inferno dantesco — emette il verdetto. Le corna fanno audience, ma anche indignazione collettiva. E in un attimo, da spettatori a protagonisti, i due amanti si ritrovano incastrati nel più impietoso dei plot twist: quello della fama involontaria.