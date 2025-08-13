Belén Rodriguez accende l’estate: baci roventi in Sardegna. Flirt o nuovo amore?

In Sardegna Belén Rodríguez non si nasconde: baci e abbracci con Nicolò De Tomassi, affascinante avvocato romano. Un’estate da vera diva tra passione e indiscrezioni.

Proprio in vista del Ferragosto, i paparazzi hanno sorpreso Belén Rodríguez in una Sardegna bollente di gossip: la showgirl argentina è stata pizzicata tra baci infuocati e sguardi complici con un accompagnatore misterioso, poi identificato come l’avvocato romano Nicolò De Tomassi. La scintilla sarebbe scoccata durante una gita in barca organizzata tra amici in comune. Le immagini, inequivocabili, rivelano che tra i due l’intesa è esplosa subito: sorrisi, abbracci, effusioni. Il settimanale Chi parla di “passione scattata in acqua”, mentre le mani intrecciate raccontano di un’intimità autentica.

Chi è il nuovo “fortunato”?

Nicolò De Tomassi, 37 anni, è un avvocato penalista romano. Laureato alla Sapienza, opera nello Studio Legale Martellino. Frequentato nell’alta borghesia capitolina, De Tomassi è noto per la sua riservatezza: il suo profilo Instagram è privato, ma tra i suoi follower c’è proprio Belén Rodríguez. Non si tratta quindi di un personaggio del jet set televisivo: è un uomo “che conosce il mondo da cui proviene la showgirl”, un plus che gioca decisamente a suo favore, secondo alcune fonti. Sul lato professionale, alcuni articoli lo descrivono anche come imprenditore: si dice che sia co-fondatore di un circolo di padel a Roma, il “Padel Park Roma”, insieme a nomi noti come Giovanni Formilli Fendi e altri soci.

Amore estivo o qualcosa di più?

Al momento, non è chiaro se si tratti di un flirt passeggero oppure dell’inizio di una nuova storia sentimentale. Belén Rodríguez, reduce da un periodo personale intenso – che l’ha vista superare depressione, una separazione e la vita da madre di due figli – aveva dichiarato di sentirsi “pronta per qualcosa di più”, libera da “tanti pesi” del passato. Nel frattempo, il suo ex marito Stefano De Martino si mostra in pubblico con la nuova compagna Caroline Tronelli, mentre Belén sembra finalmente serena e proiettata verso un nuovo capitolo.

Belén Rodríguez torna a far parlare di sé non per un ritorno di fiamma con il passato, ma grazie a un nuovo capitolo sentimentale: un’avvincente storia nata tra le acque della Gallura. Il suo nuovo misterioso compagno, lontano dai riflettori, incuriosisce quanto lei. Resta da capire se si tratta di un colpo di fulmine estivo… o di qualcosa destinato a durare.