Da TikTok al boom del luxury resale: come Andrea Liconti sta trasformando il mercato del lusso usato

Dietro milioni di visualizzazioni su TikTok c’è un business costruito su esperienza, valutazioni e capacità di negoziazione. È il caso di Andrea Liconti, imprenditore milanese specializzato nella compravendita di borse, orologi e accessori di lusso di seconda mano, che negli ultimi anni ha trasformato una professione tradizionale in un fenomeno digitale.



Nato nel 1987 da padre calabrese e madre veneta, Liconti cresce tra Veneto, Torino e Milano sviluppando fin da giovane interesse per il commercio e l’attività imprenditoriale. Dopo un primo percorso universitario in ambito economico, consegue nel 2012 la laurea in Servizi Giuridici per l’Impresa e successivamente, nel 2021, una seconda laurea in Filosofia, affiancando costantemente gli studi al lavoro nell’azienda di famiglia.



Proprio attraverso l’esperienza maturata sul campo nasce la sua specializzazione nel settore del luxury resale, un mercato che negli ultimi anni ha registrato una crescita significativa sia in Italia sia a livello internazionale.



Il cuore del business consiste nell’acquistare articoli di lusso da privati, verificarne autenticità, condizioni e valore di mercato per poi rivenderli a clienti interessati a prodotti iconici a prezzi competitivi rispetto al nuovo. Un’attività che richiede competenze specifiche, conoscenza delle quotazioni e capacità di valutare rapidamente il mercato.



«Il mio lavoro è quello di avvicinare sempre più persone all’usato di lusso», spiega Liconti. Una frase che sintetizza perfettamente il suo modello operativo: trovare il punto di equilibrio tra le aspettative del venditore e la sostenibilità economica dell’operazione.



La particolarità è che gran parte di queste trattative viene raccontata su TikTok. I video mostrano in modo trasparente il processo di valutazione e negoziazione, trasformando una semplice compravendita in un contenuto seguito da milioni di utenti. Un format che ha contribuito a rendere riconoscibile il marchio e ad avvicinare il grande pubblico a un settore spesso considerato riservato agli addetti ai lavori.



Per l’azienda i social non rappresentano soltanto visibilità. Sono diventati uno strumento concreto di acquisizione clienti. Molti utenti che scoprono Liconti online finiscono per contattarlo per vendere una borsa, acquistare un orologio o richiedere una valutazione professionale.



In un settore dove la fiducia è fondamentale, la comunicazione digitale si è trasformata in un vantaggio competitivo, contribuendo alla crescita del marchio e all’espansione della clientela su tutto il territorio nazionale. Oggi la visione imprenditoriale guarda oltre il semplice sviluppo aziendale: l’obiettivo è creare una rete nazionale di compratori specializzati, in grado di offrire valutazioni e acquisti immediati in ogni area del Paese, consentendo a migliaia di persone di monetizzare rapidamente borse, accessori e orologi di lusso.



Una strategia che si inserisce in un contesto di mercato profondamente cambiato. Il second hand non rappresenta più una nicchia per appassionati, ma una componente sempre più rilevante dell’economia moderna. Secondo le più recenti rilevazioni di settore, nel 2025 oltre il 65% degli italiani ha acquistato o venduto almeno un bene usato, confermando come il mercato della seconda mano sia ormai diventato una scelta diffusa e trasversale.



Il caso di Andrea Liconti dimostra come competenze commerciali, comunicazione digitale e personal branding possano convergere nella costruzione di un modello imprenditoriale innovativo, capace di trasformare una professione tradizionale in un progetto di crescita nazionale.

Sponsored by Press Office Viral Starz