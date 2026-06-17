Chi era Carlo Ginzburg e perché ha cambiato il modo di raccontare la storia: i libri e l’eredità culturale dello storico italiano

È morto Carlo Ginzburg, tra i più importanti storici italiani del Novecento. Dalla microstoria a Il formaggio e i vermi, ecco chi era, i suoi libri più celebri e l’eredità culturale che ha cambiato il modo di raccontare la storia.

La scomparsa di Carlo Ginzburg segna la fine di una delle voci più autorevoli e influenti della storiografia contemporanea. Morto nella notte del 17 giugno 2026 a Bologna all’età di 87 anni, Ginzburg è stato uno degli storici italiani più conosciuti e tradotti nel mondo, capace di rivoluzionare il modo di studiare e raccontare il passato attraverso un approccio che ha lasciato un’impronta profonda ben oltre i confini dell’accademia.

Per molti lettori il suo nome è legato a libri diventati veri classici della saggistica storica, ma la sua importanza va molto oltre il successo editoriale. Ginzburg ha insegnato a generazioni di studiosi che la grande storia può essere compresa anche partendo dalle vite delle persone comuni, dagli archivi dimenticati e dai dettagli apparentemente insignificanti.

Chi era Carlo Ginzburg

Nato a Torino il 15 aprile 1939, Carlo Ginzburg apparteneva a una delle famiglie più importanti della cultura italiana del Novecento. Era figlio dello scrittore e intellettuale antifascista Leone Ginzburg e della scrittrice Natalia Ginzburg, due figure che hanno profondamente segnato la vita culturale del Paese.

Dopo gli studi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, intraprese una brillante carriera accademica che lo portò a insegnare nelle più prestigiose università italiane e internazionali, tra cui l’Università di Bologna, Harvard, Yale, Princeton e la UCLA negli Stati Uniti.

I suoi libri sono stati tradotti in oltre venti lingue, trasformandolo in uno dei rarissimi storici italiani capaci di influenzare il dibattito culturale mondiale.

La rivoluzione della microstoria

Il nome di Carlo Ginzburg è indissolubilmente legato alla nascita della cosiddetta “microstoria”, un approccio che ha cambiato radicalmente il modo di osservare il passato. Invece di concentrarsi esclusivamente sui grandi eventi politici, sui re, sui governi o sulle guerre, Ginzburg decise di spostare l’attenzione verso individui comuni, comunità marginali e vicende apparentemente secondarie.

L’intuizione era semplice e rivoluzionaria allo stesso tempo: per comprendere davvero una società non basta osservare chi detiene il potere, ma occorre ascoltare anche le voci che la storia tradizionale tende a lasciare ai margini.

Questa prospettiva ha influenzato studiosi di tutto il mondo e ha contribuito a rinnovare profondamente la ricerca storica internazionale.

I libri più importanti di Carlo Ginzburg

Tra le opere che hanno segnato la sua carriera, il titolo più celebre resta probabilmente Il formaggio e i vermi, pubblicato nel 1976. Il libro ricostruisce la visione del mondo di Menocchio, un mugnaio friulano del Cinquecento processato dall’Inquisizione, trasformando una storia apparentemente marginale in una straordinaria finestra sulla cultura popolare europea.

Tra le altre opere fondamentali figurano I benandanti, dedicato ai culti agrari e alle credenze popolari del Nord Italia, Miti emblemi spie, considerato uno dei suoi lavori metodologicamente più influenti, e Storia notturna, una vasta indagine sulle radici culturali e antropologiche delle credenze sul sabba e la stregoneria.

Nel corso della sua carriera si è occupato anche di storia dell’arte, religiosità popolare, metodologia della ricerca storica e rapporti tra memoria e verità, mantenendo sempre uno sguardo originale e spesso controcorrente.

L’eredità culturale di uno storico globale

Ridurre Carlo Ginzburg alla definizione di storico sarebbe limitante. La sua opera ha attraversato discipline diverse, dialogando con antropologia, letteratura, filosofia, storia dell’arte e scienze sociali.

Nel 2010 gli è stato assegnato il prestigioso Premio Balzan, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo delle scienze umane.

La sua eredità culturale risiede soprattutto nel metodo. Ginzburg ha insegnato che la ricerca storica non consiste soltanto nell’accumulare documenti, ma nel saper leggere gli indizi, interrogare le fonti e ricostruire mondi complessi partendo da frammenti apparentemente insignificanti.

In un’epoca dominata dalla velocità delle informazioni e dalla diffusione delle fake news, il suo richiamo costante alla verifica delle fonti e alla ricerca della verità storica appare oggi più attuale che mai. (rsi⁠)

Con la sua scomparsa, l’Italia perde uno dei suoi più grandi intellettuali contemporanei. Restano però le sue opere, tradotte e studiate in tutto il mondo, e un insegnamento che continua a parlare a storici, studenti e lettori: dietro ogni grande evento esistono sempre storie individuali che meritano di essere raccontate.