Scioperi agosto 2026, stop tra elicotteri e trasporto merci: tutte le date e gli orari

Scioperi agosto 2026: calendario completo con date, orari e settori coinvolti. Ecco quali trasporti si fermano e cosa sapere

Agosto è il mese in cui anche un’agitazione circoscritta può produrre conseguenze più evidenti del solito. Milioni di italiani si spostano per le vacanze, aumentano i viaggi sulle autostrade, si intensifica il trasporto delle merci e aziende, magazzini e strutture turistiche devono gestire consegne e rifornimenti in un periodo già complicato dalle ferie del personale.

Il calendario degli scioperi dei trasporti previsto per agosto 2026 è meno affollato rispetto a quello di altri mesi, ma comprende alcune mobilitazioni concentrate proprio nei giorni che precedono Ferragosto. Le proteste annunciate interessano principalmente il settore degli elicotteri e quello della logistica e del trasporto merci su strada.

Non risultano invece, almeno nel calendario disponibile all’inizio del mese, scioperi nazionali del personale ferroviario, del trasporto pubblico locale o del trasporto aereo di linea. Chi deve partire in treno, autobus o aereo non è quindi direttamente coinvolto dalle agitazioni già proclamate, anche se il calendario può essere aggiornato con nuove mobilitazioni, revoche o differimenti.

Sciopero del 4 agosto 2026 nel settore elicotteri

La prima data da segnare è martedì 4 agosto. Per l’intera giornata, dalle 00.00 alle 23.59, è stato proclamato uno sciopero nazionale che coinvolge i piloti del settore elicotteri della società Avincis Italia.

La mobilitazione è stata indetta da FIT-CISL, UILT-UIL, UGL Trasporto Aereo e ANPAC e interessa tutto il territorio nazionale. Nel prospetto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene classificata come “sciopero virtuale”, secondo le modalità richiamate nella proclamazione. Non si tratta quindi di un normale sciopero del trasporto aereo di linea e non coinvolge direttamente i voli commerciali in partenza dagli aeroporti italiani.

I passeggeri che il 4 agosto devono prendere un volo di linea non devono pertanto aspettarsi cancellazioni generalizzate legate a questa protesta. La mobilitazione riguarda esclusivamente la categoria e la società indicate nel calendario ministeriale.

Dal 10 al 14 agosto lo sciopero nazionale del trasporto merci

L’agitazione potenzialmente più rilevante del mese è quella proclamata da FAO Cobas nel settore del trasporto merci. Lo sciopero inizierà alle 00.00 di lunedì 10 agosto e terminerà alle 24.00 di venerdì 14 agosto, dopo una durata complessiva di 120 ore.

La protesta riguarda il personale viaggiante delle aziende che applicano il Contratto collettivo nazionale della logistica, del trasporto merci e delle spedizioni e che opera sui mezzi pesanti. Si tratta quindi di autisti e lavoratori impiegati nel trasporto delle merci su strada, non del personale dei treni passeggeri o dei servizi di trasporto pubblico urbano.

La scelta delle date rende la mobilitazione particolarmente delicata. Lo sciopero si svolgerà infatti nella settimana che precede Ferragosto, quando sulle strade italiane aumenta il traffico dei vacanzieri e numerose attività devono completare consegne e rifornimenti prima della pausa festiva.

Le conseguenze non possono essere determinate in anticipo e dipenderanno dall’effettiva partecipazione dei lavoratori. I possibili disagi riguardano soprattutto la distribuzione delle merci, i tempi delle consegne, le attività dei centri logistici e i rifornimenti destinati ad aziende, negozi, supermercati e strutture ricettive.

Non è invece previsto uno stop automatico della circolazione ferroviaria o dei collegamenti per i passeggeri. Anche chi viaggia in automobile potrà continuare a utilizzare normalmente strade e autostrade, sebbene la mobilitazione possa modificare la presenza dei mezzi pesanti lungo alcune direttrici.

Lo sciopero locale del 13 e 14 agosto ad Ascoli Piceno

Nel calendario riportato dalla fonte di riferimento compare anche una mobilitazione locale prevista per giovedì 13 e venerdì 14 agosto nella provincia di Ascoli Piceno.

Lo sciopero, proclamato per l’intera giornata in entrambe le date, riguarda il personale non viaggiante della società cooperativa CLO impiegato nei magazzini di Maltignano e il personale della RE.MA. di Ascoli Piceno. Anche questa vertenza rientra nel comparto del trasporto merci e della logistica ed è stata indetta da USB Lavoro Privato.

L’agitazione locale si sovrappone quindi, nelle giornate del 13 e 14 agosto, allo sciopero nazionale del personale viaggiante proclamato da FAO Cobas. Gli eventuali effetti dovrebbero però restare concentrati sulle attività delle società e dei magazzini direttamente interessati.

La mobilitazione di Ascoli Piceno non compare attualmente nel prospetto sintetico degli scioperi futuri del ministero, aggiornato al 28 luglio, mentre è presente nella fonte di riferimento che richiama lo stesso archivio ministeriale. Potrebbe essere stata modificata, revocata o non essere più visualizzata nel riepilogo principale: prima di considerarla confermata è quindi opportuno verificare nuovamente il calendario ufficiale.

Sono previsti scioperi dei treni ad agosto 2026?

Al momento non risultano scioperi ferroviari programmati per agosto 2026. Le mobilitazioni del mese non coinvolgono il personale di Trenitalia, Italo, Trenord, Trenitalia Tper o delle altre imprese ferroviarie che gestiscono i collegamenti passeggeri.

Non è quindi necessario consultare le fasce di garanzia tipiche degli scioperi ferroviari, comprese generalmente tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 nei giorni feriali. Queste fasce diventano rilevanti soltanto quando viene proclamata un’agitazione che coinvolge effettivamente il settore dei treni.

Eventuali cancellazioni, variazioni di percorso o sostituzioni con autobus previste nel mese di agosto possono invece dipendere dai numerosi lavori programmati sulla rete ferroviaria. I cantieri non devono essere confusi con gli scioperi: possono comunque modificare gli orari e allungare i tempi di viaggio, ma vengono comunicati separatamente dalle imprese ferroviarie e da Rete Ferroviaria Italiana.

Come controllare gli aggiornamenti prima di partire

Il calendario degli scioperi non è definitivo. Una protesta può essere revocata, rinviata, ridotta nella durata o sottoposta a un provvedimento di precettazione. Allo stesso modo, nuove agitazioni possono essere proclamate nel corso del mese rispettando i termini previsti dalla normativa.

Prima di partire è quindi consigliabile consultare il prospetto dell’Osservatorio sui conflitti sindacali del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Chi deve effettuare una consegna, ricevere materiale o organizzare un trasporto tra il 10 e il 14 agosto dovrebbe inoltre contattare direttamente l’azienda di logistica per verificare possibili ritardi.

Per treni, voli e trasporto pubblico locale resta utile controllare i canali ufficiali dei singoli operatori. Secondo il calendario disponibile all’inizio di agosto, però, i viaggiatori non devono fare i conti con uno sciopero nazionale dei servizi passeggeri: il mese sarà segnato soprattutto dalle proteste del trasporto merci, concentrate nella settimana di Ferragosto.