Alcaraz pronto al rientro a Cincinnati Nuovo look e allena i colpi bendato

Il ritorno di Carlos Alcaraz è sempre più vicino, il campione spagnolo che ha giocato l’ultima partita a Barcellona il 14 aprile scorso dal prossimo 13 agosto parteciperà al torneo di Cincinnati nel quale potrebbe incrociare Jannik Sinner in finale, come l’anno scorso quando il numero uno al mondo fu costretto al ritiro per un malore. Nel lungo stop per l’infortunio al polso lo spagnolo oltre ad aver cambiato look (si è fatto le treccine) ha pure sperimentato un nuovo metodo di allenamento per potenziare percezione periferica e reattività. Si tratta di un cono di plastica bucherellato montato sull’occhio destro di Alcaraz. La ricerca della migliore condizione per Alcaraz passa anche dagli esercizi di occlusione visiva.

Anche Djokovic e Sinner

Questo tipo di allenamento è nato dopo la rivoluzione del tennis degli anni novanta quando i giocatori con il mutamento dei materiali delle racchette hanno dovuto adeguarsi sperimentando nuove metodologie. Anche Djokovic e Sinner in passato sono ricorsi a questo tipo di tecnica, con la differenza che nè Nole nè Jannik si sono fatti immortalare dai fotografi con la benda. A proposito di Jannik, il numero uno al mondo si sta preparando anche lui per il torneo di Cincinnati che precede gli Us Open, allenandosi a Montecarlo. Tra una seduta e l’altra Sinner è stato visto in giro per MOntecarlo con una Ferrari 812 Competizione nera e gialla, una supercar da 830 cavalli prodotto in edizione limitata (999 pezzi) del valore di 1,5 milioni di euro.