Taylor Swift, la maglia vintage “Otter Shirt” sold out in un lampo (e aiuta gli animali di Monterrey)

In meno di 48 ore, le donazioni ispirate dalla maglietta vintage della pop star hanno superato i 2 milioni di dollari, contribuendo alla protezione delle lontre marine e alla conservazione degli oceani.

Taylor Swift ha ancora una volta dimostrato il suo straordinario potere e la devozione della sua fanbase, soprattutto quando si tratta di beneficenza. In meno di 48 ore, i fan della pop star hanno aiutato il Monterey Bay Aquarium a raccogliere oltre 2 milioni di dollari, dopo che Swift aveva dato all’istituzione costiera un inaspettato riconoscimento all’inizio di ottobre.

Il tutto è nato da una t-shirt bianca vintage del Monterey Bay Aquarium indossata da Swift nei dietro le quinte del video musicale Fate of Ophelia, parte del progetto The Release Party of a Showgirl. I fan hanno subito notato la maglietta retrò, e l’acquario ha registrato un’ondata di donazioni da 13 dollari—a richiamare il numero fortunato della cantante.

Un inaspettato supporto che ha spinto l’acquario a ristampare il modello anni ’90 e donarlo a chi avesse effettuato una donazione di almeno 65,13 dollari. L’offerta era inizialmente limitata fino al raggiungimento dell’obiettivo di 1,3 milioni di dollari, ma l’effetto Swift ha fatto superare il traguardo in sole sette ore. Il giorno successivo, le donazioni totali avevano già raggiunto i 2,3 milioni di dollari.

Il Monterey Bay Aquarium ha collaborato con Liberty Graphics, i produttori originali della maglietta, per far rivivere il design. L’azienda del Maine ha riscoperto l’illustrazione vintage nascosta nel suo seminterrato, offrendo ora ai fan l’opportunità di possedere quello che è diventato, ufficiosamente, un pezzo di merchandising Swift. La produzione della maglietta è eco-friendly, con inchiostri ad acqua privi di PVC, cotone 100% e packaging senza plastica, in linea con la missione sostenibile dell’acquario. Tutti i proventi dalla vendita vanno a sostenere il Sea Otter Program e le iniziative di conservazione dell’oceano dell’acquario.