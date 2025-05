Salma Hayek sulla copertina di Sports Illustrated 2025: icona di bellezza a 58 anni

Salma Hayek, a 58 anni, conquista la copertina dell’edizione 2025 di Sports Illustrated Swimsuit, diventando una delle protagoniste più celebrate dell’iconica pubblicazione. La sua presenza segna infatti un momento significativo, sottolineando come l’età non sia un limite alla bellezza e alla fiducia in sé stessi.

Il photoshoot scattato in Messico

Il servizio fotografico, realizzato dal fotografo Ruven Afanador presso il lussuoso resort Cuixmala in Messico, ritrae Hayek in una serie di scatti mozzafiato, tra cui uno in cui indossa un bikini verde scintillante, adornato con accessori turchesi e dorati, mentre posa con sicurezza nell’acqua.

Nonostante la sua apparente sicurezza, l’attrice ha rivelato di aver inizialmente provato un senso di inadeguatezza, tanto da considerare l’idea di rinunciare al progetto. In un’intervista al Today Show, ha confessato: «Non mi è mai passato per la mente che potessi essere sulla copertina, perché non mi somigliavano. Il mio corpo non è necessariamente quello di una modella, e non ho mai pensato che fosse una possibilità».

Chi è Salma Hayek

Salma Hayek è un’attrice, produttrice e regista messicana naturalizzata statunitense, nata a Coatzacoalcos il 2 settembre 1966. Dopo aver esordito nelle telenovela messicane, si trasferisce a Hollywood dove ottiene il successo internazionale con film come Desperado (1995), Frida (2002) — di cui è anche produttrice e per cui riceve una candidatura all’Oscar — e Come ti ammazzo il bodyguard (2017).

Famosa per la sua bellezza magnetica e il carisma naturale, Hayek è una delle attrici latinoamericane più influenti di sempre e un’attiva sostenitrice dei diritti delle donne e delle minoranze. È sposata con l’imprenditore François-Henri Pinault, presidente del gruppo Kering.