Mickey Rourke, cacciato dal Grande Fratello UK dopo appena 6 giorni: cosa è successo

La permanenza di Mickey Rourke nella casa del Celebrity Big Brother UK è durata meno di una settimana, ma ha lasciato dietro di sé un vortice di polemiche. L’attore americano, 72 anni, è stato allontanato ufficialmente dal reality dopo una serie di comportamenti giudicati inaccettabili dalla produzione.

L’episodio che ha fatto traboccare il vaso è stato un violento scontro con Chris Hughes, ex concorrente di Love Island e volto noto della TV britannica. Stando a quanto riportato dal Daily Mail e da fonti interne al programma, Rourke avrebbe reagito in modo aggressivo a quello che ha percepito come uno sguardo provocatorio da parte di Hughes, arrivando a insultarlo e minacciarlo. Un insider ha raccontato al The Sun: “A Mickey non piaceva che Chris gli mancasse di rispetto con lo sguardo e lo ha attaccato con un sacco di insulti.”

Ma i segnali di tensione erano emersi già nei giorni precedenti. Il 9 aprile, l’attore aveva rivolto una domanda controversa a JoJo Siwa, cantante e influencer di 21 anni, apertamente queer. Dopo aver chiesto se preferisse i ragazzi o le ragazze, e appreso della sua relazione con una persona non binaria, aveva commentato: “Se rimango più di quattro giorni, non sarai più gay.” Una battuta che ha immediatamente scatenato reazioni indignate da parte del pubblico e della produzione, che lo aveva richiamato ufficialmente.

Nei giorni successivi, Rourke avrebbe continuato a utilizzare un linguaggio offensivo e ad assumere atteggiamenti provocatori nei confronti di altri coinquilini, culminati nell’escalation verbale di sabato 12 aprile con Chris Hughes. La produzione ha comunicato così la decisione finale:

“Mickey Rourke ha accettato di lasciare la casa del Celebrity Big Brother ieri sera, in seguito a una discussione con il Grande Fratello riguardante l’ulteriore uso di linguaggio inappropriato e casi di comportamento inaccettabile.”

Nel comunicato si sottolinea inoltre che “ogni partecipante deve attenersi agli standard etici e comportamentali” previsti dallo show, e che eventuali violazioni possono portare a provvedimenti disciplinari, incluso l’allontanamento.

Ora resta da capire se Rourke riceverà il cachet pattuito all’ingresso nel programma — 500 mila sterline — oppure se, alla luce dell’espulsione, perderà parte o tutta la somma.

Come se non bastassero le polemiche nate dentro la casa, a infiammare ulteriormente gli animi è intervenuta anche Bella Thorne. L’attrice e cantante americana ha denunciato via Instagram un episodio avvenuto nel 2020 sul set del film Girl, in cui recitava accanto a Rourke.

“Una delle peggiori esperienze della mia carriera”, ha scritto l’ex star Disney nelle sue storie, raccontando una scena in cui, da copione, doveva trovarsi in ginocchio con le mani legate. Rourke avrebbe dovuto simulare l’uso di una smerigliatrice sulla sua rotula, ma — stando alla sua versione — “ha usato la smerigliatrice sui miei genitali, attraverso i jeans, colpendoli ripetutamente”, causando “lividi sull’osso pelvico”.

Con un’espulsione controversa e nuove accuse che riemergono dal passato, l’immagine pubblica dell’attore appare oggi più compromessa che mai.