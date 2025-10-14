Kim Kardashian rilancia il pelo. Ma è ecosostenibile e si indossa (su un paio di mutande)

Kim Kardashian non smette mai di sorprendere. Dopo aver fatto parlare di sé con il reggiseno di Skims con capezzoli integrati, disponibili con o senza piercing, la star e imprenditrice torna a far discutere con la sua ultima provocazione: le mutande pelose.

Realizzati a mano in mesh trasparente e super stretch, questi perizoma combinano ciuffi di pelo finto riccio e liscio, disponibili in dodici diverse tonalità. Il capo è completato da elastici sui lati che garantiscono una vestibilità fedele alla taglia. E la sorpresa finale? Il prezzo: “solo” 42 euro.

A rendere ancora più incredibile questa uscita è la capacità di Skims di trasformare l’assurdo in successo commerciale. Quello che per molti sarebbe un gesto di pura follia diventa, nelle mani di Kim Kardashian, un fenomeno virale che si traduce in numeri da capogiro. Il marchio, fondato nel 2019 e partito come semplice linea di shapewear, è oggi un impero che vale circa quattro miliardi di dollari e genera ricavi annuali stimati intorno ai 750 milioni di dollari, con una crescita di circa il 50% rispetto all’anno precedente. Ancora più impressionante è l’utile netto, che nel 2023 si aggirava attorno ai 190 milioni di dollari, a conferma di un modello di business solido e in costante espansione.

Fin dal debutto, Skims ha dimostrato una forza dirompente: il giorno del lancio ufficiale le vendite raggiunsero i due milioni di dollari in pochi minuti, un record che preannunciava il successo planetario del marchio. Da allora, l’ascesa non si è mai fermata.

Il segreto sta nell’equilibrio tra provocazione e inclusività. Kim ha costruito un marchio che unisce estetica e comfort, con un messaggio di accettazione dei corpi reali. La gamma di taglie va dalla XXS alla 5X, e le tonalità “nude” sono studiate per adattarsi a ogni tipo di incarnato. Questa visione inclusiva, unita a un marketing audace e perfettamente calibrato, ha trasformato Skims in molto più di un semplice brand di intimo; un fenomeno culturale, un simbolo di come il corpo e la sensualità possano essere raccontati in modo contemporaneo e senza pudori.

Con le mutande pelose, Kim Kardashian conferma la sua abilità nel camminare sul filo sottile tra scandalo e strategia. Quello che potrebbe sembrare un semplice colpo di follia si rivela, ancora una volta, un gesto perfettamente calcolato. E i numeri parlano chiaro: nel mondo di Kim, anche la provocazione ha un valore — e spesso, va esaurita in pochi minuti.