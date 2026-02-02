Grammy 2026: i look più belli sul red carpet

Il red carpet dei Grammy 2026 racconta una moda che gioca tutta sulle tensioni: controllo e spettacolo, nudità e costruzione, classicismo e gesto teatrale. Il red carpet diventa un campo di prova dove il corpo è centrale ma mai ingenuo, sempre mediato da materiali, tagli e styling che parlano di potere visivo.

Da una parte c’è il ritorno dell’effetto seconda pelle, declinato in versioni iper lucide, quasi liquide, o in trasparenze calibrate che trasformano il nude in un’affermazione, non in una provocazione gratuita; all’estremo opposto, la sera si accende di drammi couture, tra piume, strascichi importanti e volumi posteriori che chiedono spazio e tempo, riportando il red carpet alla dimensione della performance, con silhouette pensate soprattutto per essere lette da dietro, come se l’ingresso contasse più della posa frontale..

In mezzo, una nuova idea di eleganza moderna fatta di smoking ammorbiditi, abiti neri essenziali ma tagliati con precisione chirurgica, look di coppia che dialogano senza mai risultare coordinati. Il tailoring non è rigido, il nero non è mai banale, i dettagli fanno tutto. Emerge così una femminilità plurale che rifiuta un’unica definizione.