Grammy 2026: tutti i vincitori della lunga notte di Los Angeles

Sono stati assegnati alla Crypto.com Arena di Los Angeles i Grammy 2026. La cerimonia evento ha celebrato i migliori artisti, album, canzoni e produzioni musicali pubblicati tra il 31 agosto 2024 e il 30 agosto 202

Bad Bunny ha trionfato conquistando il Grammy “Album of the Year” con Debí Tirar Más Fotos, il primo album interamente in spagnolo a ottenere questo riconoscimento nella storia dei Grammy.

Kendrick Lamar ha vinto 5 premi, incluso Record of the Year con Luther, l’ennesima conferma per uno dei rapper più influenti di sempre.

È di Billie Eilish la statuetta per la categoria Song of the Year (Wildflower), insieme a Finneas O’Connell.

Olivia Dean ha stravinto nella sezione come Best New Artist.

Lady Gaga ha vinto come Best Pop Vocal Album per Mayhem, aggiungendo un’altra statuetta alla sua ricca collezione di premi

Tra gli altri vincitori i Turnstile (Best Rock Album), Jelly Roll (Best Contemporary Country Album), Natalia Lafourcade (Best Latin Pop Album), Tyla (Best African Music Performance) e Keznamdi (Best Reggae Album).

I Grammy 2026 hanno voluto rendere omaggio a Ozzy Osbourne, frontman dei Black Sabbath e icona dell’heavy metal, con una performance dal vivo di uno dei pezzi più celebri della sua carriera: War Pigs. Sul palco per interpretare il classico dei Sabbath, c’erano Post Malone, Slash, Duff McKagan, Chad Smith e Andrew Watt. In apertura di cerimonia Bruno Mars e Rosè hanno cantato APT, il supersingolo che ha dominato le classifiche lo scorso anno. Lauryn Hill ha infine reso omaggio a D’Angelo e Roberta Flack