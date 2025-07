Can Yaman, Giacomo Giorgio e Alessandro Gassmann: i re delle fiction stanno tornando

Sandokan torna su Rai1 con il fascino di Can Yaman, mentre la serialità italiana punta tutto su volti amati e carismatici: da Giacomo Giorgio latin lover a Carmine Recano eroe anticamorra, fino alla doppia sfida di Alessandro Gassmann tra filosofia e legal drama

Il leggendario Sandokan sta per tornare. Tra pirati, battaglie e paesaggi pazzeschi, Rai1 scodellerà il reboot dello «sceneggiato». Nei panni della Tigre di Mompracem c’è Can Yaman, re delle soap turche e icona sexy.

A dominare la serialità italiana nella prossima stagione saranno i belli e di talento. Come Giacomo Giorgio, attore in grande ascesa, protagonista del tv movie Carosello in love, nel quale interpreta un regista latin lover.

Occhio a Carmine Recano, consacrato da Mare Fuori: oltre alla sesta stagione della serie, sarà il protagonista di Noi del Rione Sanità, ispirato alla storia di un prete anticamorra.

Doppietta in arrivo per Alessandro Gassmann, altro cavallo di razza della fiction: prima sarà docente di filosofia in Un professore 3, poi un brillante avvocato nella nuova serie Guerrieri – La regola dell’equilibrio.