C’è grande attesta per il trilaterale che si terrà giovedì tra Trump, Putin e Xi. Quali saranno i dossier sul tavolo? E quale sarà la logica all’interno di cui il vertice si inserirà?

Si registra notevole attesa in vista dell’incontro previsto per giovedì a Shenzen tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Il vertice, secondo il ministero degli Esteri cinese, sarà finalizzato alla “salvaguardia della pace mondiale”.

Al momento, non è ancora del tutto chiaro quale sarà l’agenda sul tavolo. Il presidente americano vorrebbe parlare innanzitutto di denuclearizzazione: un tema che, al momento, il leader cinese non avrebbe intenzione di trattare. Un altro argomento sarà la crisi ucraina. Inizialmente, la Casa Bianca aveva escluso che questo dossier sarebbe stato affrontato nel trilaterale. Eppure, l’altro ieri Trump si è mostrato di parere opposto. “Parleremo del mio argomento preferito, l’Ucraina”, ha dichiarato. Tra l’altro, l’inquilino della Casa Bianca, oltre a non escludere un bilaterale con lo zar, si è detto ottimista sul fatto che il conflitto russo-ucraino terminerà presto. “Penso che siamo molto vicini alla conclusione”, ha affermato. Non solo. Secondo Axios, giovedì, a Berlino, gli inviati statunitensi, Steve Witkoff e Jared Kushner, si incontreranno con funzionari ucraini ed europei per parlare di garanzie di sicurezza e ricostruzione postbellica.

Un terzo dossier sul tavolo a Shenzen sarà poi quello iraniano. Trump ha necessità di uscire dal pantano della guerra con Teheran. L’amministrazione americana è, al momento, spaccata sul da farsi. JD Vance continua a premere per la diplomazia e ha affermato che non permetterà che il conflitto si protragga per anni. Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, dal canto suo, auspica la linea dura. Tutto questo, mentre, nei giorni scorsi, la portaerei Theodore Roosevelt ha raggiunto il Medio Oriente. Putin, dopo la caduta di un suo ferreo alleato come Bashar al Assad in Siria, punta invece a recuperare influenza nella regione mediorientale e spera di riuscire a ritagliarsi un ruolo di mediazione tra Washington e Teheran. Ci si aspetta anche che la Cina solleverà domani la questione taiwanese. Infine, Trump ha espresso l’auspicio di incontrare Kim Jong-un: un leader che, negli ultimi due anni, ha abilmente adottato la strategia del pendolo tra Mosca e Pechino, alimentando attriti latenti tra le due capitali.

Attenzione: non bisogna credere che il vertice di giovedì disinnescherà la competizione geopolitica tra Stati Uniti e Cina. Non a caso, a Manila, Trump ha preso parte a un summit del Quad: un raggruppamento di Paesi che punta ad arginare l’influenza di Pechino nell’Indo-pacifico. Inoltre, poche ore fa, la Cina ha criticato le nuove restrizioni imposte da Washington ai chip avanzati, promettendo di adottare “tutte le misure necessarie” per reagire. Tra l’altro, anche l’accordo commerciale appena firmato da Trump con la Thailandia può essere (almeno in parte) letto in chiave anticinese.

Va altresì tenuto presente che i tre presidenti si avviano al vertice ciascuno con le proprie ammaccature. Se Trump deve gestire il pantano iraniano e la debacle repubblicana alle Midterm, lo zar, come detto, ha necessità di recuperare urgentemente influenza in Medio Oriente. Pechino, dal canto suo, deve fare i conti con un arretramento nell’Emisfero occidentale (si pensi solo a Venezuela, Panama e Groenlandia), oltreché con una domanda interna ancora molto debole. La logica al cui interno si inserirà il summit di giovedì non sarà quindi quella del sistema bismarckiano: nessuna delle tre potenze è infatti in grado di fungere da perno. Inoltre, differentemente dalla conferenza di Jalta che contribuì alla formazione dell’Onu, nessuno dei tre presidenti è intenzionato a creare un meccanismo sovranazionale finalizzato a sovrintendere alle dinamiche della geopolitica. La logica che vedremo in azione dopodomani è, semmai, quella del trattato di Vestfalia: un equilibrio di potenza, cioè, tra attori che non riescono a imporre un’egemonia l’uno sugli altri. Del resto, proprio al sistema vestfaliano guardava Henry Kissinger nel suo volume “Ordine Mondiale”, pubblicato nel 2014.