Panorama, in edicola il 4 ottobre: l'anteprima

Si apre con un grido «Adesso Basta» che campeggia sulla cover di Panorama, in edicola da domani.



A raccontarci "I reati degli stranieri, l'insicurezza degli italiani" è il direttore Maurizio Belpietro nel suo editoriale che anticipa la storia di copertina raccontata dalla penna di Antonio Rossitto. Un lungo racconto che parte dal mare, da cui arrivano sempre più migranti, e che si sposta sulla terraferma con l'Italia che oggi si trova già a ospitare mezzo milione di clandestini e che tratta, senza mezzi termini, l'insicurezza che deriva dalla presenza di sbandati che spesso si trasformano in criminali.

Un lungo capitolo dedicato ai migranti, all'Europa e alla faticosa strategia anti-partenze occupa le prime pagine del nuovo numero di Panorama.

Ma non si parla solo di immigrazione. Gigi Moncalvo racconta in esclusiva come il patrimonio artistico degli Agnelli potrebbe diventare terreno di scontro e minare addirittura il potere di John Elkann. E mentre Luca Sciortino ci guida nella desolazione di Chiaravalle, Carlo Cambi ci racconta come gli artigiani siano sempre più rari e lavori come calzolai o collegati al Made in Italy siano sempre più un fenomeno unico e raro.

E poi un ampio capitolo dedicato ai piaceri che si apre con una foto della bellissima Marilyn Monroe ritratta da Philippe Halsman e la mostra che racconta gli anni 50 ospitata a Parma. Si passa poi attraverso un tour alla scoperta del tartufo, prima di approdare a Danzica, nuova capitale della movida al Nord e scoprire le ultime tendenze direttamente dalle passerelle di Milano.