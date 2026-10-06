Papa Leone XIV, ad accoglierlo in Uruguay una curiosa canzone tradizionale

La Chiesa cattolica uruguaiana è in trepidazione per l’imminente viaggio apostolico di papa Leone XIV. Nel frattempo, per prepararsi ad accoglierlo nel migliore dei modi, ha composto una canzone in onore del Pontefice. Il brano si intitola Una gran alegría, e sarà l’inno ufficiale della visita in Uruguay, in programma dal 6 all’8 novembre.

Entrando nel merito del pezzo, la composizione vede il connubio armonioso della musica di Diego Melano con i testi di Santiago Soares de Lima. Gli interpreti sono tre nomi molto talentuosi, già noti al pubblico locale: Lucas Sugo, Josefina Damiani e Catherine Vergnes. Per ora, ci si limita alle prove. Ma il 7 novembre, finalmente, gli artisti eseguiranno il brano dal vivo davanti al Papa, durante la veglia di preghiera allo Stadio Centenario di Montevideo.

La musica che accompagna l’arrivo di papa Leone XIV

La scelta dei ritmi non è affatto casuale. Il brano intreccia infatti candombe, murga e milonga: tre espressioni musicali che raccontano la storia dell’Uruguay nel dettaglio affondando le radici in una tradizione antichissima.

Il candombe affonda le radici nella cultura africana, portata in Sud America attraverso la tratta degli schiavi. È una musica percussiva, rituale, comunitaria. La murga è legata invece al teatro popolare: cori, ritmi incalzanti, ironia, satira. Nasce nelle strade e nei quartieri. La milonga, infine, è il genere che lega Uruguay e Argentina, e che viene considerato (curiosità che in pochi sanno) fra gli antenati del più famoso tango.

Sposare queste tre anime significa riconoscere che la cultura uruguaiana non è per niente monolitica. È piuttosto meticcia, stratificata, viva.

Il filo rosso del viaggio apostolico

Il titolo del brano riprende direttamente il motto scelto per la visita apostolica: «Vi annuncio una grande gioia». Un richiamo evangelico che la canzone traduce in suoni familiari, legandolo a luoghi e paesaggi della nazione.

Papa Leone XIV è atteso a Montevideo il 6 novembre. L’8 concluderà infine il viaggio con una messa a Florida, capoluogo dell’omonimo dipartimento uruguaiano. La canzone che l’Uruguay gli ha dedicato lo accompagnerà con allegria (come suggerisce, appunto, il titolo) durante tutti e tre i giorni di visita.