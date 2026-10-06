Tuffi da grandi altezze: World Aquatics conferma la tappa di Porto Flavia

Il grande spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze si appresta a far ritorno, per il terzo anno consecutivo, nella suggestiva cornice di Porto Flavia. World Aquatics. Nel luglio scorso erano stati Aidan Heslop e Kaylea Arnett a vincere, adesso l’ente mondiale per le discipline acquatiche ha svelato il calendario della prossima High Diving World Cup, confermando l’appuntamento italiano per il 12 e 13 giugno 2027. Prima ci sarà il debutto stagionale di Fort Lauderdale (USA), in programma il 10 e 11 aprile 2027. L’appuntamento di Porto Flavia si inserisce nella partnership pluriennale tra la federazione mondiale World Aquatics e Marmeeting, azienda italiana leader nell’organizzazione di eventi dedicati all’High Diving. Gli atleti si sfideranno lanciandosi direttamente dalle storiche scogliere a picco sul Mediterraneo — da piattaforme poste a 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne —, trasformando il sito minerario e la costa di Iglesias in un’arena naturale senza eguali. Le due tappe rappresenteranno lo snodo fondamentale per conquistare la qualificazione ai Campionati Mondiali di Nuoto, che si terranno a Budapest dal 26 giugno al 18 luglio 2027. Per ottenere il pass iridato gli atleti dovranno aver gareggiato in almeno un appuntamento di Coppa del Mondo sia nel 2026 sia nel 2027 e ottenere uno standard minimo di punteggio, pari a 200 punti per gli uomini e 160 punti per le donne.

I commenti

Haidan Heslop, campione britannico vincitore lo scorso anno a Porto Flavia ha confermato così la conferma della tappa in Sardegna: “La Coppa del Mondo è uno dei momenti clou della stagione. Avere di nuovo Fort Lauderdale e Porto Flavia in calendario ci regala due luoghi incredibili in cui gareggiare; non potrei pensare a due contesti migliori per mostrare la potenza dei tuffi dalle grandi altezze”. E il presidente di World Aquatics Husain Al Musallam. ha aggiunto: “La Coppa del Mondo di High Diving continua a crescere in prestigio e rilevanza. Confermare Fort Lauderdale e Porto Flavia offre agli atleti due sedi straordinarie lungo la strada verso Budapest 2027. Siamo certi che, in contesti così spettacolari, il nostro sport regalerà ancora una volta momenti indimenticabili e grandi emozioni al pubblico di tutto il mondo”.











