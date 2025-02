L’Italia vince e batte Grecia e Spagna. Parlando di turismo resta regina d’Europa, per il secondo anno consecutivo nella classifica generale dell'European Tourism Reputation Index. Il turismo italiano nel 2024 ha rappresentato il 10,8% del Pil e si prevede arrivi in dieci anni al 12,6%.

Con 115,5 punti l’Italia si è confermata al primo posto anche nel 2024 nella classifica elaborata dall'Istituto Demoskopika. Seconda la Grecia (108,4 punti) e poi la Spagna (102,8 punti). La graduatoria è fatta in base a quattro indicatori chiave: ricerca della destinazione, popolarità, valutazione dell'offerta turistica e social reputation. L'Italia eccelle in due dei quattro parametri: la ricerca della destinazione e la popolarità. Ottiene, inoltre, un secondo posto nella valutazione dell'offerta turistica, che comprende ricettività, ristorazione e attrazioni culturali. Dove ci sono margini di miglioramenti è la reputazione sui social. L’Italia è quarta, perché Portogallo, Grecia e Spagna utilizzano i social media in modo più efficace per promuovere le proprie destinazioni.

Nel Bel Paese spicca la Toscana che guadagna il primo posto con 109,6 punti, superando il Trentino-Alto Adige indietro a 108 punti. A spingere Firenze e la Regione sono una forte visibilità e interesse online, oltre alla qualità dell'offerta ricettiva e culturale, con quasi 79mila strutture e attrazioni ben valutate dai visitatori. Al terzo posto si colloca la Sicilia con 104,6 punti, con 78mila strutture e attrazioni, popolarità su Google Trends e molta presenza online (845mila pagine indicizzate).

La classifica dell'European Tourism Reputation Index arriva insieme ai dati Enit sul 2024. Il turismo italiano ha contribuito al 10,8% del PIL nazionale e ha generato il 13% dell'occupazione totale, con una previsione di crescita al 15,7% in dieci. Da gennaio a novembre 2024, l'Italia ha registrato oltre 235 milioni di presenze di turisti stranieri, +3,7% rispetto all’anno prima. La spesa dei visitatori internazionali ha toccato i 28,7 miliardi di euro nei primi nove mesi del 2024, rappresentando il 65% del totale e segnando un aumento dell'8,5% rispetto al 2023. La maggior parte degli arrivi è dovuta a viaggi di vacanza, seguiti da trasferte di lavoro (13,7%), visite a parenti e amici (12,7%) e soggiorni di studio (3%). E il boom del turismo è boom nel trasporto aereo, con gli aeroporti italiani hanno registrato un totale di 218,4 milioni di passeggeri (+11% in un anno).