Terremoto in Umbria: scossa di magnitudo 4.4 a Perugia

Una scossa di terremoto è stata avvertita questo pomeriggio. La scossa è stata piuttosto intensa e avvertita in diverse aree di Perugia, con epicentro a Umbertide, a nord dell'Umbria. Come riferisce l'Ansa. Sono state immediatamente avviate le verifiche per valutare eventuali danni, a cominciare dall'ospedale e dalle scuole. La magnitudo del sisma è stata di 4,4 ed è stato registrato alle 16.05, alla profondità 10 chilometri, a 5.1 chilometri da Umbertide, a 9.0 chilometri da Montone , a 16.7 chilometri da Gubbio.

Il primo cittadino ha detto che al momento non sono arrivate segnalazioni di criticità da parte dei cittadini. Non si segnalano al momento emergenze in provincia di Perugia. Lo ha appreso l'ANSA dalla Regione dopo che la presidente Donatella Tesei ha avuto un primo contatto con i vertici della Protezione civile che sta monitorando la situazione.