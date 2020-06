Cura del cancro: la radioterapia stereotassica prolunga durata e qualità della vita nei pazienti

Nata per colpire con precisione le metastasi cerebrali, la radioterapia stereotassica era, fino a pochi anni fa, un trattamento di nicchia, che poteva essere indirizzata solo su bersagli piccoli in organi poco mobili, come il cervello, dove concentrava la dose di radiazioni in poche frazioni.

Oggi questa tecnologia, grazie all'evoluzione dei macchinari e degli acceleratori di particelle lineari, può essere impiegata in ambito oncologico anche su altre parti del corpo molto più mobili, e con altrettanta efficacia, precisione e velocità: su noduli del fegato, del polmone, della prostrata, per esempio, dove non è possibile impiegare la radioterapia classica perché il bersaglio è delicato o difficile da raggiungere. I suoi vantaggi derivano dalla capacità di controllare la posizione dei target e di colpirli in modo estremamente mirato, risparmiando i tessuti e gli organi sani intorno al tumore. Non si sostituisce alla chemioterapia o all'immunoterapia, ma le affianca. Ne parla a Panorama Piercarlo Gentile, Direttore medico UPMC Hillman Cancer Center all'ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma: in questa struttura ad alta specializzazione ((la sigla UPMC sta per University of Pittsburgh Medical Center, che attraverso Hillman Cancer Center ha una rete di quasi 70 centri oncologici negli Stati Uniti e in Europa)), dal 2013 sono stati curati con radioterapia stereotassica 5 mila pazienti.

«La radioterapia stereotassica ha cambiato la prognosi di molti pazienti oncologici, che ripetizione della malattia con metastasi in organi come polmone, fegato, cervello, linfonodi» dice Gentile. «In molti casi, non potendo intervenire con la chirurgia restava solo il trattamento farmacologico e l'aspettativa di vita non era certo buona. Questa tecnologia è stata una piccola rivoluzione. Insieme a nuovi farmaci immunologici, ha contribuito ad allungare la vita dei malati e a migliorane la qualità».

Il malato, per entrare nel concreto, si reca al centro di radioterapia stereotassica dove farà due o tre sedute, per poi tornare a casa. Il trattamento è veloce e indolore, la tossicità è molto bassa, gli effetti collaterali scarsi. «Si possono trattare in questo modo fino a 7-8 metastasi contemporaneamente, o noduli multipli. È importante soprattutto per quei pazienti che verosimilmente dovranno fare più volte i conti con una possibile diagnosi di nuova malattia» prosegue Gentile.

La radioterapia stereotassica, infine, nel 20 per cento dei casi lavora in sinergia con l'immunoterapia, l'altro trattamento d'avanguardia contro il cancro. Il trattamento stereotassico è in grado infatti di innescare il sistema immunitario, sui cui agiscono, potenziandolo, i farmaci immunoterapici.